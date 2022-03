Wismar

Victoria Thron hat schon einige Schuhkartons mit nach Hause genommen. Nicht weil sie gerne shoppen geht, sondern sie braucht die Verpackungen zum Verschicken: Die junge Wismarerin sammelt Geld für den guten Zweck, und zwar auf ungewöhnliche Weise: Sie lässt sich Kleidungsstücke als Spenden schicken, verkauft die dann über einen Online-Shop und unterstützt mit dem gesamten Erlös gemeinnützige Vereine und Organisationen. Schon mehr als 2300 Euro haben sie und ihr Team eingenommen und gespendet. Und jeden Tag kommt weiteres Geld dazu. Mal 4,50 Euro für einen Blazer, dann 3 Euro für eine Kinder-Latzhose oder 6 Euro für ein Kleid. Nutznießer sind zum Beispiel Tierschutzvereine. Immer drei Wochen lang wird für ein Projekt gesammelt, danach gibt es einen neuen Empfänger. „Wir möchten so viele Vereine und Stiftungen wie möglich unterstützen“, erklärt die Gründerin.

Kartons füllen ein Zimmer

Spendenbügel heißt ihre Initiative. Deren „Zentrale“ befindet sich neben der Wismarer Nikolai-Kirche, in Victoria Throns gemütlicher Altstadt-Wohnung. Dort ist ein ganzes Zimmer quasi ein großer Kleiderschrank: Schuhe stehen auf dem Fensterbrett und unterm Tisch, T-Shirts, Kleider und Jacken liegen sortiert in mehreren Kartons.

Im Wohnzimmer von Victoria Thron (24, l.) werden die Sachen fotografiert. Hilfe bekommt sie dabei von Sissy Günther (25). Quelle: Kerstin Schröder

Die Kleidungsstücke bekommt die 24-Jährige per Post aus ganz Deutschland. „Von Menschen, die die Sachen nicht mehr brauchen, aber auch nicht wegwerfen möchten“, erzählt sie. Das sei auch ihr durch den Kopf gegangen, als vor etwa einem Jahr ihre Oma gestorben ist. „Sie hatte so viele Sachen hinterlassen“, erzählt Victoria Thron. Genau diese Sachen haben sie auf die ungewöhnliche Spendenidee gebracht. Die braucht nicht lange, um bekannt zu werden – dank dem Social-Media-Kanal Instagram. Den nutzt Victoria Thron wie viele junge Mädchen gerne. Auch Yvonne Pferrer hat dort ein Konto. Ihre Reiseberichte verfolgen viele Fans. Als sie in einem ihrer Beiträge dazu auffordert, gemeinnützige Projekte zu nennen, weist Victoria Thron auf Spendenbügel hin. „Mit einem Schlag hatten wir 300 Abonnenten.“ Schon einige Tage später treffen etliche Sachen in Wismar ein und der Verkauf legt zu.

Hilfe aus anderen Bundesländern

Auch Menschen, die mithelfen wollen, melden sich. Über die Unterstützung freut sich Victoria Thron sehr. Die kommt von ihrer Schwester und von Nora Wöhrle, die sich trotz Baby immer wieder für den Spendenbügel Zeit nimmt. Sogar in anderen Bundesländern gibt es Helfer – so kümmert sich Lucy Kornatz aus Chemnitz um das Hochladen der Fotos in den Onlineshop und auf den Instagram-Kanal. Das Fotografieren der Kleidungsstücke übernimmt meist Victoria Thron selbst. Was auffällt: Auf jedem Bild sind immer auch ein kleines Notizbuch zu sehen und die Blätter einer Topfpflanze. Die steht in ihrem Wohnzimmer, auch zwei Studioleuchten sind dort aufgestellt und sollen für besseres Licht beim Fotografieren der Mäntel, Hosen und Babysachen sorgen. Zurzeit werden die auch von Sissy Günther mit ins rechte Licht gerückt. Die 25-jährige Cottbuserin gehört ebenfalls zum durchweg weiblichen Team und ist gerade in Wismar.

Meist nach der Arbeit – für zwei bis drei Stunden am Tag – ist Victoria Thron mit Spendenbügel beschäftigt. Wenn sie über ihr Projekt spricht, strahlt sie über das ganze Gesicht – man merkt, sie hat ihre Leidenschaft gefunden. Irgendwann einmal damit aufzuhören, kann sie sich momentan überhaupt nicht vorstellen. Im Gegenteil: Sie möchte einen Verein gründen und noch mehr Gutes tun. Hilfe erhofft sie sich bei dem Vorhaben von der Ehrenamtsstiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Denn dass jeder eingenommene Cent einem gemeinnützigen Zweck zugutekommt, ist keine gängige Praxis. „Deswegen brauchen wir juristische Hilfe.“

Zugeschickte Kleidung hat gute Qualität

Um die Ausgaben so gering wie möglich zu halten und nachhaltig zu agieren, werden regelmäßig leere Kartons aus einem Wismarer Schuhgeschäft geholt. „Außerdem nutzen wir die Paketboxen von den Kleiderspenden“, berichtet Victoria Thron. Vieles, vor allem T-Shirts und andere dünne Sachen, werden wieder in große Briefumschläge gesteckt. Von denen liegen ebenfalls sehr viele im Spendenzimmer. Und die Qualität der Sachen ist sehr gut. „Wir bekommen kaum Stücke, die Flecken haben oder kaputt sind“, freut sich Victoria Thron. Und oft sind auch Nachrichten dabei wie: „Ich habe meinen Job gewechselt und daher vieles an schicker Kleidung, die ich nicht mehr trage. Außerdem werde ich Mama ... Ich freue mich, euch ein paar superschöne Teilchen zukommen zu lassen. Auf dass sie sich gut verkaufen und eine große Spendensumme zusammenkommt!“ Und eine andere Spenderin schreibt: „Ich finde eure Arbeit ganz großartig, ihr hattet eine wunderschöne Idee!“ Alle diese Botschaften hebt Victoria Thron auf – „sie sind eine Bestätigung für das ganze Team“.

So kann man helfen

Wer Spendenbügel mit Kleiderspenden unterstützen möchte, kann die an Victoria Thron schicken (St. Nikolai Kirchhof 1, 23966 Wismar). Weitere Informationen gibt es auf der Webseite https://spendenbuegel.de/ oder auf dem Instagram-Konto https://www.instagram.com/spendenbuegel/.

Von Kerstin Schröder