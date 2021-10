Wismar

Um es salopp zu umschreiben: Hinrich Siedenschnur aus Wismar wäre beinahe das Frühstück aus der Hand gefallen, als er von den Plänen für den Ost- und den Westfriedhof in Wismar las. Unter anderem wurde die Idee laut, den ehemaligen Garten des Leichenwärters ab dem kommenden Jahr als öffentlichen Treffpunkt zu gestalten – mit Obstbäumen, Beeren, Sitzgelegenheiten und Spielgeräten für Kinder. Genau das stößt dem 77-Jährigen sauer auf. „Ein Spielplatz? Was ist das für eine Schnapsidee“, sagt er seine Meinung frei heraus.

Der Friedhof soll ein Ort der Besinnung und der Ruhe bleiben, betonten Landschaftsarchitektin Birgit Adolphi und die Leiterin der Friedhofsverwaltung, Grit Schaller-Uhl, zuletzt in Ausschusssitzungen der Stadt. Doch das passe nicht mit Spielflächen überein, kritisiert Hinrich Siedenschnur. Da sei Kinderlärm vorprogrammiert.

Menschen kommen, um zu trauern

Ähnlich sehen es Gertrud Seidler und ihre Tochter Angela Krosta. „Menschen kommen her, um zu trauern“, sagt Gertrud Seidler, die lange Jahre in Lübow lebte und nun in Schwerin wohnt. Ihre Tochter hat auf der anonymen Grabstätte ihre Ruhe gefunden, die die Rentnerin regelmäßig besucht. „Wir sind begeistert von dem Friedhof“, ergänzt Angela Krosta. „Es ist sauber und ordentlich, alles liebevoll hergerichtet. Und nun Spielgeräte für Kinder? Nein, das passt nicht“, findet sie.

Stadt: „Friedhof steht für alle zur Verfügung“

Hinrich Siedenschnur befürchtet zudem, dass die Spielgeräte von Jugendlichen genutzt werden, die zusätzlich Unruhe auf den Friedhof bringen könnten. Die Stadt versucht, zu intervenieren. Eine Befürchtung diesbezüglich gibt es nicht. „Der Friedhof steht zu den Öffnungszeiten für alle Bürger zur Verfügung. Ein pietätvolles Verhalten wird vorausgesetzt. Die Tore werden abends verschlossen“, erklärt Stadtsprecher Marco Trunk.

Hinrich Siedenschnur (links) während einer Führung auf dem Friedhof Quelle: Nicole Hollatz

Dass es auf dem Friedhof Veränderungen geben wird, dem verschließt sich Hinrich Siedenschnur nicht. Zum Tag des offenen Denkmals führt er regelmäßig Führungen durch und kennt sowohl den Ost- als auch den Westfriedhof wie seine eigene Westentasche – nicht zuletzt auch, weil auf dem Ostfriedhof seit 1911 eine Familiengrabstätte ist, die er pflegt. Auch an ihm ist mit den Jahren nicht vorbeigegangen, dass sich die Bestattungskultur nach der Wende verändert hat: Der Trend geht zu Urnen- oder anonymen Bestattungen.

Hinzu kommt, dass die Anzahl der Beerdigungen aufgrund von Abwanderung und Alternativen, wie Seebestattungen und Beisetzungen im Friedwald, allgemein zurückgeht. Das bestätigt die Friedhofsverwaltung und beziffert die jährlichen Beerdigungen früher mit durchschnittlich 685. Heute sind es 490. Mehr als die Hälfte davon – 270 – sind Urnenbestattungen. Nach der Wende waren es nur etwa 46 pro Jahr.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kinder gehören zum Leben – wie der Tod“

Siedenschnur hätte sich gewünscht, wenn Bürger an den Plänen der Umgestaltung beteiligt worden wären. Wie stellt sich der Rentner denn den Friedhof in der Zukunft vor? „Durch die ungenutzten Flächen muss er dezimiert werden. Er könnte als Parkanlage gestaltet werden.“ Als Beispiel nimmt er den Soldatenfriedhof in Wismar – ehrwürdig angelegt, wie er einschätzt. „Dort kommt doch auch niemand auf die Idee, Spielflächen zu integrieren.“ Den Friedhof als Ort der Begegnung befürwortet er, „ich möchte auch weltoffen sein. Aber Spielgeräte sind fehl am Platz“.

Alfred Winter aus Wismar sieht das ein wenig anders. Zu seiner Kinderzeit sei es üblich gewesen, den Nachwuchs vom Friedhof fernzuhalten. Das sollte seiner Ansicht nach nicht mehr so sein. „Kinder gehören zum Leben – wie der Tod“, meint der 70-Jährige. Gegen Spielgeräte habe er absolut nichts einzuwenden.

Konzept heute Thema in der Bürgerschaft

Pläne der Stadt sind es auch, mehr öffentliche Toiletten auf dem Gelände zu schaffen. Genutzt werden könnte dafür das Leichenwärterhaus. Bisher gibt es nur WCs auf dem Mittelfriedhof. „Aber wer reinigt die Toiletten später“, fragt sich Hinrich Siedenschnur. Auch darauf hat die Stadt eine Antwort: „Es wird eine Reinigung der Toiletten geben, wie diese erfolgt, ob Eigenleistung oder Fremdvergabe, steht noch nicht fest“, so Trunk.

Das Friedhofsentwicklungskonzept ist am heutigen Donnerstag (28. Oktober) Thema in der Bürgerschaft (17 Uhr in der Sporthalle der Rudolf-Tarnow-Grundschule oder im Live-Stream). Konkret gehe es nun darum, wo künftig Friedhofsflächen konzentriert werden können. Eine Umbettung von Gräbern wird es nicht geben. „Nach dem Ende der Ruhezeiten wird noch zusätzlich eine Pietätsfrist eingehalten“, so Trunk. Die Ruhezeit für Erdbestattungen im Sarg beträgt 25 Jahre, für eine Urne 20 Jahre.

Von Jana Franke