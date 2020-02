Wismar: Stadt gibt jedes Jahr Tausende wegen Graffiti-Schmierereien aus

Wismar

25 000 Euro gibt die Hansestadt Wismar jährlich dafür aus, um Graffiti-Schmierereien zu beseitigen. Allein in diesem Jahr hat die Stadtverwaltung Wismar schon 30 neue Graffiti gezählt – teure Schäden für die Stadt. 3000 Euro hat die Hansestadt schon im Jahr 2020 für das Entfernen der Schäden ausgegeben. Das Beseitigen eines großflächigen Schriftzuges am Zeughaus beispielsweise kostete 1300 Euro.

Die Polizei in Wismar hat nach eigener Aussage im vergangenen Jahr knapp 160 Anzeigen wegen Sachbeschädigung dieser Art aufgenommen. Das sei eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Die Aufklärungsquote jedoch sei gering. Genaue Zahlen gibt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) Mitte März mit der polizeilichen Kriminalstatistik bekannt.

Entfernen von Farbe und Aufklebern bleibt an Hauseigentümern hängen

Fußballfans, Energiewende-Forderer, Rechtsextreme, die Wismar als ihren Kiez beanspruchen, selbst Vereine, Händler oder Veranstalter nutzen Wände, Rohre und Straßenschildstangen als Werbefläche. Das Entfernen von Farbe oder Aufklebern bleibt an den Hauseigentümern hängen.

Auch viele Hauswände in Wismar sind mit Graffiti besprüht. Quelle: Kerstin Schröder

„Allein in diesem Jahr haben wir schon 30 neue Graffitis gezählt“, sagt Silvio Klatt, Sachgebietsleiter Allgemeiner Service bei der Hansestadt Wismar. Zur Dienstausrüstung von Klatts Mitarbeitern gehören Graffiti-Entferner und Spachtel schon länger. Das Problem: Der Vandalismus findet oft auf privaten Flächen statt. „Da dürfen wir dann nicht ran – das gilt für Fassaden gleichermaßen wie für Fallrohre“, sagt Klatt.

Er ermittelt dann die Eigentümer, schreibt sie an und informiert sie über die Sachbeschädigung. „Für die Eigentümer ist das teuer, und da regnet ja das Geld auch nicht vom Himmel.“ Der Quadratmeter Graffitientfernung koste einen dreistelligen Betrag. Dennoch: In den meisten der 138 Fälle, die im vergangenen Jahr in Wismar gezählt wurden, haben die Eigentümer die Schmierereien beseitigt.

Hausbesitzer wünscht sich, dass Polizei Täter schneller fasst

So ging es auch Heinz-Jürgen Sill. Er lebt in einem denkmalgeschützten Haus in der Nähe des Wassertors und hatte im vergangenen Jahr mit Schmierereien an seiner Hauswand zu tun. Große orangefarbene Graffiti waren über Nacht aufgetaucht. Nach wenigen Wochen konnte er die Farbe entfernen lassen.

Heute berichtet er, dass er hoffe, dass es nun so bleibt. Die Versicherung habe problemlos gezahlt. Dennoch: Er wünscht sich, dass die Täter besser und schneller ermittelt werden würden, sie seien in der ganzen Stadt unterwegs und würden alles verunstalten.

Das Beschmieren macht auch vor Bänken, Papierkörben, Verteilerkästen oder Feuerwehrtresoren nicht halt. Kaum sind die Schriftzüge entfernt, legen die Vandalen wieder nach – wie beispielsweise auf dem Stadtplan hinter Glas am Marienkirchhof. Die Schmierereien so schnell wie möglich zu entfernen, sei dennoch das Wichtigste, heißt es vonseiten der Polizei.

Bahn gibt jedes Jahr Millionen für Beseitigung der Schäden aus

Auch die Deutsche Bahn ist regelmäßig Opfer von Schmierereien dieser Art. Erst im Dezember meldete die Bundespolizei, dass Unbekannte Züge am Bahnhof in Wismar nachts großflächig mit Graffiti beschmiert hätten. Immer wieder kommt es zu diesen Sachbeschädigungen.

Bereits im vergangenen Jahr berichtete ein Bahnsprecher der OZ, dass die Bahn jedes Jahr mehrere Millionen Euro für die Entfernung der Schäden im gesamten Nordosten ausgebe.

In Wismar tagt mehrmals im Jahr die Arbeitsgemeinschaft „Graffiti“ – dabei sind neben Vertretern der Stadt auch solche von Stadtwerken, Polizei, Kinder- und Jugendparlament, Kommunikationsunternehmen mit Verteilerkästen im Stadtgebiet und Graffitikünstler.

Dabei gehe es laut Stadtverwaltung auch darum, legal Flächen für Graffitikünstler zu finden. So kann beispielsweise am Kinder- und Jugendfreizeitzentrum gesprüht werden oder am Parkhaus am Wonnemar. Die Stadtwerke selbst haben Verteilerstationen bereitgestellt, an denen Graffitisprayer ihre Kunst aufbringen konnten.

Empfindliche Strafen drohen Die Bundespolizei verfolgt alle angezeigten Graffitischmierereien. Auf die Täter kommen neben den strafrechtlichen Folgen auch erhebliche zivilrechtliche Folgen zu. Die Regressforderungen, für die ein Sprayer nach der Tat 30 Jahre lang zur Kasse gebeten werden kann, können unter Umständen mehrere tausend Euro betragen. Auf den Grundtatbestand, die einfache Sachbeschädigung durch Graffiti, steht laut Strafgesetzbuch eine Strafe von maximal zwei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe, während für die sogenannte gemeinschädliche Sachbeschädigung bis zu drei Jahre Haft oder eine entsprechend höhere Geldstrafe droht.

Graffitikünstler für Verteilerkästen gesucht

Für die Verteilerkästen entlang der Bürgermeister-Haupt-Straße werden zurzeit noch Graffitikünstler gesucht. Melden können sich Interessenten bei Silvio Klatt unter Telefon 038 41 / 251 10 61.

Von Michaela Krohn