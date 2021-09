Wismar

Die St. Nikolai-Kirche ist ein Bauwerk der Wismarer Stadtgeschichte, das von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist und unter Denkmalschutz steht. In Folge eines Sturms im Februar 2019 sind im Gestühl Putz und kleine Ziegelbrocken gefunden worden. Die stammen vermutlich aus dem Fenster eines Mittelschiffgewölbes und auf deuten auf ein beschädigtes Mauerwerk hin.

Mit einer Notsicherung sind daraufhin alle Gewölbe des Mittelschiffes wegen herabfallender Putz- und Mörtelstücke mit Netzen gesichert worden. Die hängen in einer Höhe von etwa 20 Metern und sollen im Zuge der Sanierung zurück gebaut werden sollen. Die Maßnahme wird mit Städtebaufördermitteln gefördert – mit insgesamt 516 884 Euro. Das hat die Bürgerschaft einstimmig in ihrer letzten Sitzung beschlossen. Die Arbeiten sollen im Jahr 2022 beginnen. Mit der Fertigstellung wird 2023 gerechnet.

Dauerhafter Pflegefall

In einem ersten Bauabschnitt werden die Gewölbekappen inklusive der Wandflächen wieder hergerichtet. Die Wandmalerei „Wurzel Jesse“ in der südlichen Turmkapelle ist aufgrund einer starken Feuchtigkeits- und Salzbelastung ein dauerhafter „Pflegefall“ und besonders im unteren Wandbereich akut geschädigt und gefährdet. In dem Bauabschnitt soll ein restauratorisches Konzept für die systematische Konservierung des Wandbildes erarbeitet werden und erste Notsicherungen durchgeführt werden.

Ein Drittel der Baukosten übernimmt die Stadt. Für Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ist das eine nicht unerhebliche Summe, die in die Kirche investiert wird. Doch die Kirchen seien sehr prägend für die Stadt. St. Nikolai werde von der Kirchengemeinde genutzt. Das Geld sei eine nennenswerte Leistung, die die Wismarer für das Gebäude aufbringen.

Seit den 1990er Jahren finden umfangreiche Sanierungen an den mehr als 600 Jahre alten Mauern statt. Die Kirche ist von 1381 bis 1487 erbaut worden. Sie gilt als Meisterwerk der Spätgotik im norddeutschen Raum und ist im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört worden.

