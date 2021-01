Wismar

Die Einrichtungen der Hansestadt Wismar und die Initiative „Neugierig.Tolerant. Weltoffen“ werden in wenigen Tagen in dem sozialen Netzwerk nicht mehr zu finden sein. Alle Konten werden zum 31. Januar gelöscht. Danach sind das stadtgeschichtliche Museum, die Tourist-Info, das Theater, die Stadtbibliothek und auch die Hansestadt Wismar nur noch auf Instagram vertreten. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. CDU, FDP und Die Grünen üben scharfe Kritik an der Entscheidung und „am Umgang des Bürgermeisters mit den Voten der Bürgerschaft und deren Ausschüssen.“ Grund: Der Verwaltungsausschusses hätte mit deutlicher Mehrheit empfohlen, die Vorlage erneut in die Bürgerschaft zu bringen und um weitere Zuarbeit gebeten – über Erfahrungen von anderen Städten und dazu, wie das für Social Media zuständige Personal künftig eingesetzt werden soll. Doch das ist nicht geschehen.

„Basta-Mentalität“

Tom Brüggert (CDU) reagiert verärgert: „Es ist unglaublich, dass sich der Bürgermeister nach einer so langen und intensiven Diskussion über das Votum des zuständigen Ausschusses hinwegsetzt und in einer Art ,Basta-Mentalität‘ Tatsachen schafft.“ Sich jetzt hinter der Aussage zu verstecken, der Ausschuss habe nur beratenden Charakter, verdeutliche, wie viel Wert in diesem Falle auf die ehrenamtliche Arbeit der Ausschussmitglieder gelegt werde. „Die Reaktionen bei Facebook zeigen vor allem eins, Unverständnis der Nutzer und Bedauern über diese Entscheidung“, ergänzt Tom Brüggert.

Für René Domke, Fraktion Liberale Liste-FDP, stellt sich die Frage, warum zunächst eine Stelle geschaffen wird, um Social Media zu bedienen, sich die Stadt dann aus den Social Media zurückzieht und durch eine PPush-App ersetzt.

Rauer Ton der Nutzer

„Es ist absolut nicht einleuchtend, dass erst eine zusätzliche Stelle eingerichtet wird, dann festgestellt wird, der hohe Aufwand sei nicht zu leisten und nun eine App angeboten wird, die über Verlinkungen bedient werden kann und auf der keine Interaktion möglich ist.“ Sowohl das Angebot der neuen App als auch der damit verbundene Aufwand seien überhaupt nicht vergleichbar mit Facebook. „Wie spiegelt sich dies in der geschaffenen zusätzlichen Stelle überhaupt wider? Oder fürchtet man nicht eigentlich den zugegeben auch mal rauen Ton der Facebook-Nutzer, auf den man nicht mehr reagieren möchte?“, fragt René Domke.

Die Fraktionen vermuten, dass der Aufwand für die Verwaltung zu viel gewesen sei und sie sich nicht mehr mit den zum Teil negativen Kommentaren beschäftigen wollte. Die Alternative, die App „PPush“ hätte bis heute nicht annähernd gleiche Nutzerzahlen wie Facebook generieren können. Und: Nachteil der neuen Variante sei unter anderem die fehlende Möglichkeit, in Interaktion zu treten. Das bedeute: Es würden lediglich einseitig Informationen verbreitet, Nutzer und Empfänger könnten nicht mit Kommentaren wie bei Facebook reagieren.

Seit 2015 auf Facebook

Rückblick: 2015 ist die Stadt der Social-Media-Plattform beigetreten. Die dortige Präsentation habe sich nach Ansicht der drei Fraktionen als Möglichkeit zur Informations- und Meinungsaustausch etabliert. Es sei sogar extra eine Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media innerhalb der Stadtverwaltung geschaffen worden.

Vier Jahre später ist von der Verwaltung dann ein Beschlussvorschlag eingereicht worden, die Seiten zu löschen – unter anderem wegen sinkender Nutzerzahlen und dem Datenschutzaspekt. Die Vorlage hätte die Social Media-Mitarbeiterin mitverfasst. Der Datenschutzaspekt ist für René Fuhrwerk (Bündnis 90/Die Grünen) fadenscheinig, „weil andere Angebote wie Instagram laut Landesdatenschutzbeauftragtem mindestens dieselben Datenschutzbedenken auslösen müssten wie Facebook und demzufolge konsequenterweise auch gelöscht werden müssten.“ Städte in ganz Deutschland würden Facebook nutzen, auch die Bundesregierung und die Staatskanzlei M-V.

Instagram und PPush

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sei Facebook immer nur ein Medium unter anderen gewesen, um Verwaltungsinformationen zu verbreiten. Die Hauptaufgabe der Pressestelle besteht im Erstellen der Inhalte, wie sie verbreitet werden, sei sekundär. Als Medien hinzugekommen seien in den vergangenen Jahren Instagram und PPush. Inhaltlich seien neben Texten und Bildern insbesondere Videos vermehrt erstellt worden. Und weiter heißt es: „Die Anmerkung, dass Facebook dazu dienen sollte, Lob und Kritik an der Verwaltung zu äußern, erschließt sich der Verwaltung nicht, steht doch im Bürgerschaftsbeschluss von 2015 ,Die Kommentarfunktion ist bis auf Weiteres auszuschalten‘.“ Das sei zum damaligen Zeitpunkt technisch leider nicht möglich gewesen. Darüber hinaus gäbe es ein Beschwerde- und Anliegenmanagement. Dort würden Anliegen und Beschwerden von Bürgern bearbeitet.

Fraktionen: Wichtige Interaktion

Alle drei Fraktionen sprechen sich weiterhin gegen eine Löschung der Facebook-Seiten aus. Sie sind der Meinung, „dass die Hansestadt Wismar hier eine wichtige Chance vergibt und wir uns einer sehr guten Marketingmöglichkeit sowie einer guten und niederschwelligen Möglichkeit der Bürger für Nachfragen, Lob und Kritik berauben“.

Von Kerstin Schröder