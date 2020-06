Wismar: Stadt und Hundeverein beenden Streit mit Kompromiss

Wismar

Die Hansestadt und der Verein für Deutsche Schäferhunde haben ihren Streit um die Fläche hinter dem früheren Hevag-Gelände beigelegt. Nach dem Kompromiss kann jetzt wieder die Planung für die Millioneninvestition an der Schweriner Straße in den Vordergrund rücken.

„Rechtsstreit aus der Welt“

Für Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) ist das „Gespinst eines Rechtsstreits aus der Welt“. Der Kompromiss sieht vor, dass der Verein an den Rohlstorfer Weg wechselt. Christopher Menzer, Ausbildungswart und Zughundetrainer im Verein, bestätigt: „Wir sind auf dem besten Weg, es läuft jetzt zufriedenstellend.“

Und auch Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) sagte auf der letzten Sitzung der Bürgerschaft: „Wir haben jetzt wirklich einen Weg zueinander gefunden.“ Der Verein habe ihn vor der Sitzung am letzten Donnerstag angeschrieben und „ausdrücklich bestätigt, dass er mit der vorgeschlagenen Fläche am Rohlstorfer Weg sehr einverstanden ist. Wir werden jetzt Details zu klären haben. So ein Umzug ist mit einigem Aufwand verbunden.“

Noch einiges zu klären

Geklärt wird jetzt, ob der Verein eine Blockhütte oder einen Container bekommt. Der Verein kann das Gelände voraussichtlich für zehn Jahre kostenfrei nutzen. Für einen Stromanschluss scheint eine Lösung gefunden, die Wasserversorgung soll noch geklärt werden.

Die Linksfraktion bedankte sich bei Bürgermeister und Senator für den gefundenen Kompromiss, nachdem es lange Zeit nach verhärteten Fronten aussah, so Horst Krumpen. Grüne und FWF zogen in der Bürgerschaft ihren Antrag zurück, dass die Bürgerschaft den Erhalt des Hundesportplatzes am jetzigen Standort beschließen soll. Nach Angaben des Hundesportvereins hätten die Grünen den Verein ermuntert, auf den Platz zu beharren. Doch das war den Hundesportlern letztlich zu heiß. Eine zeitnahe Lösung – möglichst noch im Sommer – sei ihnen lieber, so Menzer.

Beide Seiten sahen sich als Eigentümer

Die Hansestadt und der Verein sahen sich beide als Eigentümer der Fläche hinter dem Hevag-Gelände. Die Verwaltung teilte der Bürgerschaft mit, dass die Fläche im Jahr 1990 zunächst durch die Sektion Dienst- und Gebrauchshunde der ehemaligen DDR als Hundesportplatz genutzt wurde. Nach der Auflösung dieser Sektion habe der Verein für Deutsche Schäferhunde „diese Fläche offensichtlich einfach unentgeltlich“ weitergenutzt. Eine schriftliche, vertragliche Regelung habe nicht vorgelegen, die Stadt sei Grundstückseigentümer.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde Wismar wird von der Schweriner Straße in den Rohlstorfer Weg wechseln. Quelle: Heiko Hoffmann

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für Einzelhandel, Wohnen und Parken rückten die Eigentumsfrage und die Zukunft des Vereins mehr und mehr in den Blickpunkt. Es gab Gespräche zwischen beiden Seiten, doch die Situation spitzte sich zu. Die Stadt forderte den Verein zur Rückgabe und Beräumung der Fläche bis Ende März 2020 auf.

Schloss ausgetauscht

Der ließ die Frist verstreichen. Um eine weitere Nutzung des Platzes zu unterbinden, tauschte die Stadt den Schließzylinder beim Tor zum Vereinsgelände (in der Nähe vom Aldi) am 7. April aus. Da das Schloss von Unbekannten mittels Bauschaum funktionsuntüchtig gemacht wurde, erfolgte am 16. April ein erneuter Einbau eines Schließzylinders.

Nach zwei vergeblichen Übergabeterminen im April führte dann die Verwaltungsspitze mit dem Vereinsvorstand im Mai zwei Gespräche. „Nunmehr wird intensiv an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet“, so der Bürgermeister. Mit dem Wechsel zum Rohlstorfer Weg dürfte der Streit beigelegt sein.

B-Plan wird ausgelegt

Das rund ein Hektar große Hundesport-Vereinsgelände ist Teil des 14 Hektar umfassenden Geltungsbereiches des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes zwischen Schweriner Straße, Dreweswäldchen und Bürgermeister-Haupt-Straße/ Aldi. Die Bürgerschaft hat den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde Wismar wird von der Schweriner Straße in den Rohlstorfer Weg wechseln. Quelle: Heiko Hoffmann

In Kürze werden die Unterlagen für sechs Wochen ausgelegt. Bausenator Berkhahn: „Jeder hat dann die Möglichkeit, seine Kritikpunkte und Ergänzungen anzubringen.“

Aldi und Edeka ziehen um

Auf das ehemalige Gaswerkgelände ziehen Aldi und Edeka, Gastronomie, die Drogeriekette „ dm“, „Fressnapf“ für Tiernahrung und -zubehör sowie „Denn’s Biomarkt“. Weitere Läden sind im Gespräch. Zudem plant die Hotelkette B & B 85 Zimmer.

Auf das frühere Hevag-Gelände an der Schweriner Straße sollen unter anderem Edeka und Aldi ziehen. Quelle: Heiko Hoffmann

Zu den weiteren Plänen zählen etwa 60 Wohnungen, ein öffentlicher Parkplatz mit etwa 120 Stellplätzen und ein Karawanplatz für 60 Fahrzeuge.

Kein Eingriff ins Dreweswäldchen

Die HD Investitions- und Verwaltungs GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) ist Eigentümer der meisten Flächen und Investor. Mit der Stadt gab es im Vorfeld Absprachen, was auf dem Areal möglich ist und was gewünscht wird. Neben der Zufahrt über die Schweriner Straße wird es eine zusätzliche Anbindung über die Bürgermeister-Haupt-Straße geben. „Wir haben bei diesem Projekt viele Effekte, die wir zusammenführen können“, so Bausenator Berkhahn. Er beteuert abermals, dass keinerlei Eingriff in das Dreweswäldchen erfolgen werde.

Von Heiko Hoffmann