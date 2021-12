Wismar: Stadtbibliothek mit neuem Angebot für Filmliebhaber

Wismar

Die Stadtbibliothek startet ein neues Angebot: Filme kostenlos und rund um die Uhr streamen. Das gilt ab sofort für alle Nutzerinnen und Nutzer. Die Plattform „filmfriend“ macht’s möglich. Hier können sich Interessierte mit ihrem Bibliotheksausweis anmelden und dann unbeschränkt und werbefrei Filme online ansehen – ob zu Hause auf dem Fernseher oder unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet.

„In dieser Zeit der Corona-Pandemie ist es manchmal nicht einfach, in die Bibliothek zu kommen, um sich eine DVD auszuleihen. Neben der Onleihe bieten wir nun einen weiteren orts- und zeitunabhängigen Dienst an, um in den Genuss von Medien zu kommen“, sagt Uta Mach, Leiterin der Stadtbibliothek, erfreut. „Nach Neubrandenburg sind wir die zweite Bibliothek, die diesen Service in Mecklenburg-Vorpommern anbietet.“

Andere Filme als von Streaming-Diensten

Die Filme würden sich deutlich von denen anderer Streaming-Anbieter unterscheiden. Vor allem deutsche Titel, internationale und europäische Arthouse-Filme, Serien und Dokumentationen sind auf „filmfriend“ zu finden. Auch Kurzfilme, Inhalte für Kinder und Jugendliche, Klassiker und Produktionen, die woanders nicht mehr zu bekommen sind, gehören zum Angebot.

„Den Überblick erleichtern zusammengestellte Kollektionen“, informiert Uta Mach. Zudem könne man nach bestimmten Genres oder Schauspielerinnen und Schauspielern suchen, eine Merkliste („Watchlist“) führen oder Trailer ansehen. Täglich kommen neue Titel hinzu, weiß die Bibliotheksleiterin. Die Filme lassen sich via App auf den Fernseher oder einem mobilen Endgerät streamen. Hinweise zur Nutzung finden Interessierte auf http://www.stadtbibliothek.wismar.de/Medien/filmfriend

Zutritt zur Bibliothek nur mit 2G plus

Seit dem 25. November gilt auch in der Stadtbibliothek die 2G-plus-Regel. Zutritt erhalten nur geimpfte oder genesene Nutzer, die einen offiziellen Corona-Schnelltest vorweisen. Akzeptiert wird auch ein zertifizierter Test, der auf Arbeit gemacht wurde. Mädchen und Jungen ab sieben Jahren können während der Schulzeit den Schülerausweis als Testzertifikat vorzeigen. Die Nachweise kontrolliert ein Sicherheitsdienst am Eingang.

„Es berührt uns schon sehr, wenn ältere Herrschaften extra einen Test gemacht haben, um zu uns zu kommen“, berichtet Martina Glöede. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin verweist auf einen Bücherwagen im Eingangsbereich. Auf dem können Medien abgegeben werden, ohne sich vorher getestet zu haben. „Unsere Mitarbeiterinnen stellen dann fest, welche Titel noch ausgeliehen sind und teilen den Nutzern die verlängerte Frist per Mail oder Brief mit.“

Nutzer haben viele Fragen am Telefon

Die 2G-plus-Regel bedeute für die Beschäftigten in der Bibliothek eine neue Herausforderung. „Die Kollegen machen jetzt viel Telefondienst, weil die Nutzer einen großen Nachfragebedarf haben“, sagt Martina Glöde. Ein Rückgang der Besucher sei aber deutlich zu spüren. „Wir freuen uns, dass die Bibliotheken als Bildungseinrichtungen weiterhin offen bleiben sollen. Das ist auch für die Schüler sehr wichtig, denn ab Klasse sieben bis zum Abitur haben sie viele Hausarbeiten zu schreiben und sind froh, dass sie bei uns zu den verschiedensten Themen sich belesen können.“

Zudem ermöglicht die Bibliothek auch weiterhin kleinere Veranstaltungen für angemeldete Schulklassen, Kindergruppen aus Kitas und von Tagesmüttern.

Von Haike Werfel