Der Wismarer Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) wendet sich mit einem persönlichen Resümee und Grußwort an die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt. Darin berichtet er über die größten Bauvorhaben in den zurückliegenden Monaten und ruft zum Impfen auf.

Bis heute habe sich eine erhebliche Mehrheit der Bevölkerung impfen lassen. „Leider jedoch haben wir die ersehnte und notwendige Impfquote noch nicht erreicht, haben noch zu viele Menschen in unserem Land und in unserer Stadt, die es könnten, sich trotzdem nicht impfen lassen“, so Thomas Beyer. Dies sei vielleicht nicht der einzige, aber ein wesentlicher und völlig überflüssiger Grund dafür, „dass wir alle, insbesondere auch die geimpfte Mehrheit der Bevölkerung, nun wieder erhebliche Einschränkungen erdulden müssen“. Daher sein Appell: „Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und andere vor dieser gefährlichen und viel zu häufig tödlichen Krankheit Covid-19!“

Leben und Stadtentwicklung gingen weiter

Trotz aller Sorgen rund um die Pandemie seien das Leben und Stadtentwicklung in der Stadt weitergegangen. „Zahlreiche Projekte konnten weiter vorangetrieben, zum Abschluss gebracht oder neu angeschoben werden. Die Eisenbahnüberführung Poeler Straße der Deutschen Bahn AG - Wismars derzeit größte Baustelle – mit dem an einer leistungsfähigeren Schienenanbindung für den Wismarer Hafen bzw. Straßenverbindung in den Wismarer Norden gearbeitet wird, hat große Fortschritte gemacht. Über die neue Eisenbahnbrücke rollen bereits Züge, der Trog geht seiner Fertigstellung entgegen.“

Der Neubau der neuen Hanse-Grundschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße und die Sanierung der Fritz-Reuter-Schule an der Dahlmannstraße konnten beide termingerecht abgeschlossen werden.

Viel Neues ist entstanden

Auch für die Freizeit der Kinder und Jugendlichen entstand Neues. Im Mai wurden 300 Quadratmeter Spielparadies unter freiem Himmel eröffnet, der Spielplatz „Bienenwiese“ in Dargetzow, 1. Wendung. Am 20. Juli folgte im neuen Wohngebiet Redentin-Ost der Spielplatz „Fischereihof“. Am 26. November schließlich konnte der runderneuerte Skatepark im Stadtteil Kagenmarkt seiner Bestimmung und den begeisterten Nutzerinnen und Nutzern übergeben werden.

Fortschritte machen auch die Bauarbeiten für die neue Werftstraße, die zukünftig zu einer wesentlichen Entlastung anderer Straßen und Knotenpunkte rund um die Werft vom Schwerlastverkehr führen wird.

Abfertigungsgebäude für Kreuzschifffahrt

Fertiggestellt wurde im Juni 2021 das neu errichtete Abfertigungsgebäude für die Kreuzschifffahrt in der Stockholmer Straße. Nachdem völligem Stillstand der Kreuzschifffahrt konnten wir dieses Jahr bereits wieder einige Schiffe in Wismar begrüßen; für das kommende Jahr gibt es ebenfalls wieder Anmeldungen.

Im Gewerbegebiet Dargetzow siedeln sich immer mehr Firmen und Betriebe an, aktuell Möbel Boss und ein Discounter und auch hiesige Unternehmen erweitern oder wechseln dorthin. Am zukünftigen, gemeindeübergreifenden Großgewerbegebiet Kritzowburg/Hornstorf haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Auch hier werden weitere, neue Arbeitsplätze entstehen.

Zahlreiche, auch private Bau- und Sanierungsprojekte stehen für die trotz der Corona-Krise fortschreitende, positive Stadtentwicklung. Die Voraussetzungen für diese weitere gute Entwicklung zu erhalten, ist auch die Aufgabe der Politik und der Verwaltung, der wir uns nach Kräften widmen.

„Trotz aller Einschränkungen und, ja, auch Ängsten, gerade jetzt, lassen Sie uns mit Zuversicht auf das neue Jahr blicken, für das ich Ihnen alles erdenklich Gute, Glück und – ganz besonders! - Gesundheit wünschen möchte.“

Von OZ