Wismar

Sektflaschen, Pappbecher, Dosen, Corona-Schutzmasken, Socken, Zigarettenschachteln und jede Menge Kippen. Dies und noch mehr Abfall haben die 37 Teilnehmer einer Putzaktion an den Einfahrtsstraßen in die Hansestadt zusammengetragen – von den Banketten, aus Hecken und Büschen. Insgesamt fünf große Müllsäcke voll, sagt Stefan Langer vom städtischen Entsorgungsbetrieb, der selbst auch mit dabei war.

Es ist sehr warm am Mittwochnachmittag. Die Sonne lockt zum Eisessen und an den Strand. Doch in der Dahlmannstraße sind zwölf Mädchen und Jungen vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium mit blauen Müllsäcken unterwegs. Sie bücken sich nach jeder Zigarettenkippe, holen Papier und Verpackungsmüll aus den Büschen und finden sogar Tapetenreste. „Es ist gut, dass die Saubermachaktion stattfindet“, meint Tabea (17). „Ich wollte schon immer mal bei sowas mitmachen“, sagt Lina (13). „Damit helfen wir unserem Planeten.“ Max Feichtinger (17) hat bereits an Säuberungsaktionen im Lindengarten teilgenommen. „Viele Leute sagen, man müsste was machen. Aber sie tun nichts.“

Jessica (17) ist auch enttäuscht, dass nicht mehr zu der Aktion gekommen sind. „Können wir das nicht öfter machen?“, fragt sie ihren Lehrer Ronny Keßler. Er sitzt auch für die SPD in der Bürgerschaft. Dass es nicht eine einmalige Aktion bleiben muss, findet ebenfalls Schülersprecherin Hera Bernitt (17). „Es wäre toll, wenn wir so etwas öfter machen.“

Immer die gleichen, die sich engagieren

Das wäre wünschenswert, erklärt Sibylle Runge (SPD), Vorsitzende des Betriebsausschusses in der Bürgerschaft. Er hat die Aktion gemeinsam mit dem Entsorgungsbetrieb organisiert. „Es ist gut, dass wir etwas fraktionsübergreifend für unsere Stadt machen. Dafür sind wir ja alle angetreten“, schätzt Sibylle Runge ein. „Auch Menschen außerhalb der Bürgerschaft beteiligen sich. Wir wollen verbinden und alle mit ins Boot holen“, erläutert sie das Anliegen. „Es sind leider immer die Gleichen, die sich für Umwelt und Klima interessieren. Andere machen weiter das Autofenster auf und werfen ihren Müll raus.“ In ihrer Gruppe in Wendorf hat eine junge Frau mitgesammelt, die erst seit einem halben Jahr in Wismar wohnt. „Darüber habe ich mich gefreut. Auch der neue EVB-Chef hat mitgemacht, das ist bemerkenswert.“

In der Rostocker Straße sind unter anderem René Fuhrwerk und Hannes Bergmann von Bündnis 90/Die Grünen aktiv, ausgestattet vom EVB mit Warnweste, Greifer, Handschuhen und Müllsack. Sie finden neben Zigarettenkippen viel Partyglitter. „Das liegt hier wahrscheinlich noch von Silvester“, vermuten die Männer. „Diese Plastikteile verrotten auch nicht.“

René Fuhrwerk (l.) und Hannes Bergmann säubern die Bankette in der Rostocker Straße von Plastikmüll und anderem Unrat. Quelle: Haike Werfel

Am Soldatenfriedhof hat René Domke mit Melanie Korkor und Thomas Steger von der CDU für Sauberkeit gesorgt. „Hier ging es so“, sagt der FDP-Fraktionschef. Aufgrund eines Antrags der Liberalen zum Aktionsplan Vermüllung, der in den Betriebsausschuss verwiesen worden war, ist die Idee für die gemeinsame Putzaktion entstanden. „Nicht meckern, sondern selbst anpacken“ – nach diesem Motto gehen mehrere Bürgerschaftsmitglieder an diesem Nachmittag voran. „An der Straße sind wir gut sichtbar für die Vorbeifahrenden. Es könnten sich noch mehr ein Beispiel daran nehmen“, hofft René Domke. Zu Hause im Stadtteil Dargetzow weiß er, dass die Anwohner selbst auf Sauberkeit an der Straße achten.

Wismarer Studenten machen mit

Aus Richtung Wasserwerk am Flöter Weg kommen zwei junge Männer mit blauen Müllsäcken. Sie studieren an der Hochschule Wismar. „Das ist eine öffentlichkeitswirksame Aktion“, findet der 27-jährige Wismarer. Der Maschinenbaustudent trägt gerne dazu bei, dass weniger Unrat in der Landschaft liegt. Er hofft, dass die Aktion auch einen Anreiz schafft, dass nicht nur die öffentliche Hand, sondern jeder dafür sorgt, dass die Stadt sauber bleibt. „Mir sind Werte wichtig wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Ökologie“, nennt sein Kommilitone, der Architektur studiert, Gründe für seine Teilnahme.

Nach Auskunft von Sibylle Runge waren in der Schweriner Straße Vertreter des Seniorenbeirates aktiv und am Gerberhof Mitglieder der AfD.

Eine Wiederholung der Putzaktion könnte es im September geben, wenn die Urlaubssaison vorbei ist. Das war zumindest die einhellige Meinung im Betriebsausschuss der Bürgerschaft.

Von Haike Werfel