Wismar

„Ich liebe diese Zeit“, sagt Petra Lubiger vom Wismarer Brausekontor, dem Geschäft für allerlei Nostalgisches (und Brause!) an der Wismarer Schweinsbrücke. In ihrem Laden steht schon der liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum, natürlich mit all den Dingen, die bei Oma schon dran hingen. Nostalgisch eben. Nostalgisch wird auch ihre „Steern Wiehnacht“ am 27. November von 16 bis 20 Uhr.

Lagerfeuerromantik

Läden und Anwohner in der Schweinsbrücke bis hin zur ABC-Straße machen mit: ein privat organisiertes Nachbarschaftsfest, das mit Weihnachtsduft und Lagerfeuerromantik erfahrungsgemäß die Menschen lockt. Petra Lubiger organisiert ihren nostalgischen Adventsmarkt zum dritten Mal. Im vergangenen Jahr fiel er wie vieles anderes aus.

Auch jetzt noch hat sie Sorge, dass die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss. Ähnlich risikoreich ist das Wetter. „Regen geht, aber Sturm geht gar nicht. Wir hatten bei den letzten Malen immer Sturm“, erzählt Petra Lubiger. Denn die „Steern Wiehnacht“ wird draußen auf der Straße stattfinden, im Licht der untergehenden Sonne.

Eine Adventsstraße

Auf der Straße an der Schweinsbrücke – zwischen dem Eckgeschäft mit den „Glücksschweinen“ von Patrick Folkersma, der Nikolaikirche und dem Schabbell, zwischen dem Café Glücklich, der Pilzberatungsstelle und dem Verein KaS0 und eben dem Brausekontor – werden kleine Buden mit Handgemachtem, Lagerfeuer mit Märchenstunde, Musik und hausgemachten Köstlichkeiten für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgen. „Damit der Duft von Weihnachten durch das Nikolaiviertel zieht.“ Petra Lubiger weiß, die Menschen dürsten nach Geborgenheit, gerade jetzt. Petra Lubiger wird ihren geheimen Apfelpunsch servieren – ein altes Familienrezept, ohne Alkohol.

Eine Spinnerin wird ihr altes Handwerk zeigen, dazu gibt es Gitarrenmusik am Lagerfeuer, Weihnachtsplätzchen und Glühwein. Der Verein KaSo wird beispielsweise den freien Platz am Schmuckladen nutzen und weihnachtlich schmücken, dort gibt es dann Soljanka und Plätzchen. „Wir öffnen auch unsere Werkstatt und werden einige kleine Überraschungen haben“, erzählt Karin Auerbach vom Verein.

Sammeln für den eigenen Stern

„Die Tourismuszentrale und das Wismarer Citymanagement unterstützen uns sehr“, dankt Petra Lubiger. Sie ist begeistert, wie sehr das Viertel zusammengewachsen ist und zusammenhält; wie gut, kollegial und freundschaftlich das Miteinander ist. Mit der Aktion wollen die Anwohner und Gewerbetreibenden auch endlich ihren eigenen Weihnachtsstern in die Straße holen. Sie sammeln Geld, in den Läden stehen Spendenboxen und auch ein Teil des Erlöses der „Steern Wiehnacht“ ist für eine kommunale Weihnachtsbeleuchtung gedacht. Geschmückt sind nur die Straßen im Altstadtzentrum.

Von Nicole Hollatz