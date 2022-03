Wismar: Steigende Energiekosten - Freizeitaktivitäten werden teurer

Wismar

Ein heiß diskutiertes Thema in diesen Tagen sind die Energiekosten, die aufgrund des Ukraine-Krieges deutlich angezogen haben. Auf die Preisspirale reagieren immer mehr Unternehmen und Institutionen: Die Nordkirche ruft alle Kirchengemeinden, Propsteien und Bischofskanzleien sowie Verwaltungsleitende dazu auf, sofort Energie zu sparen.

Denn: In Kirchengebäuden spare ein Grad Temperaturabsenkung zehn Prozent der Heizenergie beziehungsweise vier Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das genüge, um 180 Einfamilienhäuser zu beheizen. „Wir sind bereit für Verzicht, auch um Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Finanzierung seines Kriegs zu erschweren. Als einfach umzusetzende Sofortmaßnahme trägt die dauerhafte Senkung der Heiztemperatur in den Kirchen auch zur Entlastung der Energiekosten und zum Klimaschutz bei“, heißt es in dem Schreiben, das am Montag verschickt worden ist.

Grundsätzlich stehen die Kirchengemeinden in Wismar diesem Aufruf positiv gegenüber. Aber wie Thorsten Markert, Pastor der Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen, betont, sei die Grenze der Sparsamkeit fast erreicht. „Wir wollen ja auch nicht, dass sich unsere Gäste unwohl fühlen“, erklärt er. Schon seit Längerem werde vor allem auch in den Gemeinderäumen darauf geachtet, dass die Heizung entsprechend runtergedreht wird, vor allem nach Feierabend.

Thorsten Markert, Pastor der Kirchengemeinde St. Marien und St. Georgen in Wismar Quelle: OZ

Einen Drei-Stufen-Plan habe die Kirchengemeinde in Sachen Umweltfreundlichkeit und Sparsamkeit erarbeitet. „In der ersten setzten wir bereits um, dass wir für die Kinder, die unseren Unterricht besuchen, kein Wasser in Plastikflaschen kaufen und Kekse wählen, die umweltfreundlich verpackt sind“, erklärt er. In der zweiten Stufe könnten energetische Sanierungen wie Isolierungen vorgenommen werden. „Ein dritter Schritt wären erneuerbare Energien auf Kirchendächern zum Beispiel. Das lässt sich allerdings schwer mit dem Weltkulturerbe vereinbaren. Hier sind politische Entscheidungen gefragt“, so Thorsten Markert.

Anbieter werden gewechselt

Sparsamkeit legt auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Nikolai an den Tag. „Wir heizen die Gemeinderäume nur für Veranstaltungen“, berichtet Pastorin Antje Exner. Über Gebühr würde keine Heizung aufgedreht, versichert sie. Ebenso handhabt es die katholische Pfarrei St. Laurentius. Die Temperatur in den nicht genutzten Räumen werde konstant auf 14 bis 15 Grad Celsius gehalten. Für Veranstaltungen werde die Heizung hochgedreht – aber auch das nur bis zu einer gewissen Temperatur. Die Heizung ist dementsprechend präpariert. Um den Kirchenhaushalt nicht zu sehr zu belasten, würden jedes Jahr Energiepreise verglichen und Verträge entsprechend geändert oder der Anbieter gewechselt.

Antje Exner von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nikolai in Wismar Quelle: OZ

Viele Kirchengemeinden im Bereich der Nordkirche beziehen laut Pressesprecherin Claudia Ebeling inzwischen zwar zertifizierten Ökostrom, seien aber nach wie vor abhängig von fossiler Heizenergie. „In sämtlichen Kirchenkreisen der Nordkirche liegt der Erdgasanteil an der Heizenergie bei rund 60 Prozent, der Heizölanteil bei etwa 20 Prozent, der Rest ist überwiegend Fernwärme, die aber wiederum fast ausschließlich aus erdgasbefeuerten Kraftwerken stammt.“

Exorbitante Kosten im Wonnemar

Große Sorgen bereiten die Energiepreise den Betreibern des Spaßbades Wonnemar. Der Spaß- und Sportbereich ist rund 15 000 Quadratmeter groß. „Die Kosten sind zurzeit exorbitant hoch. Wir bezahlen jetzt in einem Monat das, was wir sonst in drei bis vier Monaten bezahlt haben“, berichtet Marketingchefin Madlen Spiekermann. Sollte sich das bis April nicht ändern, sei geplant, eine Energiezulage einzuführen. „Die wird aber sofort wieder abgeschafft, sobald sich die Preise normalisieren.“ Einzelne Anlagen abzuschalten oder die Wassertemperatur zu verringern, um Energie zu sparen, komme nicht infrage. „Dier Aufenthaltsqualität soll sich für unsere Gäste nicht ändern“, betont Madlen Spiekermann. Alternative Energiegewinnung würde bereits eine Rolle spielen. Im Wonnemar-Keller befinde sich ein Blockheizkraftwerk. Das arbeitet seit Jahren, kann aber nicht alles auffangen. An weiteren Alterativen werde gearbeitet.

Das Wonnemar ist erst am vergangenen Freitag wieder geöffnet worden – zum mittlerweile vierten Mal in der Corona-Pandemie. Die Gäste kommen. Sie können wegen der Personenbegrenzung zurzeit zwischen zwei Zeitfenstern wählen. Und neu ist: Es gibt auch wieder die Zwei-Stunden-Spartarife. Die kosten im Spaßbad ab 11,90 Euro, in der Saunawelt 17,90 Euro.

Dieselzuschlag für Hafenrundfahrten

Die Adler-Reederei hat vor zwei Wochen das Ausfahrtprogramm mit ihren Fahrgastschiffen gestartet. Mit gutem Erfolg. Dank des sonnigen Wetters kommen viele Passagiere an Bord. Die müssen ab sofort einen Dieselzuschlag in Wismar bezahlen. „Aufgrund der drastisch gestiegen Treibstoffkosten müssen wir leider vorübergehend einen Energiezuschlag erheben“, erklärt Sven Paulsen, Geschäftsführer der Reederei. Er bittet um Verständnis für die Maßnahme. Je nach Schiffstyp, Strecke (gefahrene Kilometer) und gebuchten Tarifs ist ab sofort ein Dieselzuschlag ab 1 Euro fällig. „Die Preise für Wismar haben wir bereits angepasst“, berichtet Marketingchefin Silke Haase. Je länger die Strecke sei, desto mehr erhöhe sich sich der Dieselzuschlag. Eine Hafenrundfahrt kostet zurzeit 18,50 Euro inklusive eines Glühweins oder Kinderpunsch. Es gilt 2G plus.

Ilse Temeschenko (87) und Christa Pschenitza (63) aus Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Die beiden Wismarerinnen Christa Pschenitza (63) und Ilse Temeschenko (87) sind früher oft mit den Schiffen unterwegs gewesen. Nun gehen sie gerne am Alten Hafen spazieren und essen ein Eis. Dass jetzt alles teurer wird, sei nicht schön. Denn Löhne und Renten steigen nicht in dem Maße, meinen sie. Jetzt müsse man überlegen, ob man das Auto nimmt. Früher hätten sie die Zeit in Wismar genossen. Doch mit der Corona-Pandemie sei die Stadt leer und eintönig geworden. Und jetzt werde alles noch teurer. Dass Unternehmen darauf reagieren und die Kosten an ihre Kunden teilweise weitergeben, können sie verstehen. „Was sollen sie sonst machen?!“

Sieht die Entwicklung in der Ukraine und die steigenden Energie- und Spritkosten mit Sorge: Andrea Hermsen (35) aus Wismar mit ihren Kindern Lea (10) und Niclas (12). Quelle: Jana Franke

Für Andrea Hermsen aus Wismar war angesichts der steigenden Kosten in den vergangenen Tagen und Wochen klar, dass Unternehmen das an die Kunden weitergeben werden. „Für uns als vierköpfige Familie ist das alles andere als schön. Wir arbeiten beide und können uns kaum noch das Auto leisten. Ich bin froh, dass ich meine Eltern habe, die mich unterstützen. Da können die hier in Wismar noch so viel demonstrieren, das bringt doch sowieso nichts“, meint die 35-Jährige. Freizeitaktivitäten würden sie sich irgendwann kaum noch leisten können, wenn alles noch teurer wird. „Wir müssen das Beste aus der Sache machen. Lieber stecken mein Partner und ich zurück, als wenn wir den Kindern gar nichts mehr bieten können“, sagt sie.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder