Wismar

Die Stern-Combo Meißen ist auf 55-Jahre-Jubiläumstour. Am Freitag, dem 19. Juli, macht die Band Station in Wismar. Ab 19.30 Uhr geben die fünf Musiker ein Konzert im Theater der Hansestadt. 1964 gegründet ist die Stern-Combo eine der am längsten bestehenden Rockbands Deutschlands.

Sie gelten als „ Pink Floyd des Ostens“, als Artrock-Legenden und Urgesteine deutscher Rockmusik. Mit Hits wie „Weißes Gold“ und „Die Sage“ machte die Band ab den 1960ern auf sich aufmerksam – und auch heute noch wissen die Musiker bei ihren einzigartigen Shows zu begeistern. Musikalisch wandelten die Künstler auf den Pfaden von Genesis, Yes oder Emerson, Lake & Palmer. Sie begeistern mit ihrem unverwechselbaren Synthie-Sound. Wie ihre Vorbilder verschrieb sich die Stern-Combo nicht nur dem Prog-Rock, sondern machte sich mit Werken wie „Der Kampf um den Südpol“ auch den Artrock zu eigen.

Mehrere Jahrzehnte, zahlreiche Alben und Umbesetzungen später hat die Band nichts von ihrer ursprünglichen Kreativität verloren. Noch immer tüfteln die Oldies an ihrem Sound und beweisen mit Neukompositionen, dass sie das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben.

Karten sind im Theater oder in der Tourist-Information erhältlich.

OZ