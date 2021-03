Wismar: Stiller Protest von Hoteliers, Gastronomen und Händlern

Wismar

Jan Krause organisiert Ostsee-Segeltörns und Sportereignisse für Firmen, Schulklassen und Vereine. Seine Drachenbootrennen bei den Wismarer Hafentagen sind legendär. Wegen der Corona-Pandemie liegt alles auf Eis – 100 Buchungen sind im vergangenen Jahr weggefallen. Staatliche Finanzhilfen hat er bekommen: „2500 Euro für die Bootssicherung und die Liegeplatzgebühren“, berichtet der Eventmanager. Mehr habe es nicht gegeben und eine baldige Rückkehr in seinen Berufsalltag ist nicht in Sicht. Weil Jan Krause die Ungewissheit nicht mehr aushält, hat er sich am Mittwoch an einer Protestaktion auf dem Wismarer Marktplatz beteiligt. Dort haben etwa 60 Beschäftigte und Mitarbeiter von Hotels, Gaststätten, Fitnessstudios und der Freizeitbranche vor dem Rathaus auf ihre Situation aufmerksam gemacht und eine Öffnungsperspektive gefordert.

Plakate und Koffer

„Die Supermärkte dürfen alles verkaufen, das ist unfair“, findet Bäckermeister Klaus Tilsen. Quelle: dpa

„19. Woche zwangsgeschlossen“, „Rettet unsere Innenstädte“ und „Öffnet jetzt das Gastgewerbe“ steht auf den Zetteln, Plakaten und Koffern, die sie mitgebracht haben. Auch Bäckermeister Klaus Tilsen ist dabei, vor allem aus Solidarität. „Die Supermärkte dürfen aufmachen und alles verkaufen: Lebensmittel, Kleidung, Elektrogeräte, Schuhe – aber die Fachgeschäfte müssen monatelang zubleiben, das ist nicht gerecht“, findet der Wismarer. Seit Montag sei in den Läden zwar Shopping mit Termin möglich. „Aber einen Termin braucht man in den Supermärkten auch nicht.“

Elschad Alijew darf in seinem „Stadthotel Stern“ seit Monaten nur Geschäftsreisende empfangen. „Im Januar und Februar haben wir fast keine finanzielle Unterstützung erhalten, das ist viel zu wenig, um den Betrieb am Leben zu halten. Wir leben von dem, was wir in den vergangenen Jahren erwirtschaftet haben“, berichtet Elschad Alijew. Zudem sei viel Geld in Corona-Schutzmaßnahmen investiert worden. „Aber unsere Schutzkonzepte werden überhaupt nicht berücksichtigt“, bedauert er.

Gegen-Demonstration

Bürgerschaftsmitglied Britta Fust Quelle: privat

Als er das sagt, knallt es. Ein Schild ist umgefallen. Das und viele weitere hat Britta Fust ein paar Meter weiter weg aufgestellt. Die Wismarerin hat eine Art Gegen-Demonstration organisiert – allerdings ohne Menschen. Zusammen mit Freunden und Bekannten hat sie Schilder gebastelt, auf denen Zahlen und Aussagen von Wissenschaftlern und Virologen stehen. „Man darf die Fakten, die ansteckendere Corona-Mutation und steigenden Infektionszahlen nicht ignorieren“, sagt sie. Das Anliegen der Geschäftsleute könne sie verstehen, die müssten viel mehr Unterstützung bekommen. „Aber eine Öffnung ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Lösung“, findet Britta Fust. Durchgeführt habe sie die Aktion als Privatperson, nicht als Vertreterin ihrer Bürgerschaftsfraktion (Die Linke).

Mehr Diskussion nötig

Bernhard Schubach von den Piraten Quelle: Michaela Krohn

Bernhard Schubach von den Piraten ist mit einem extragroßen Partei-Banner gekommen und dem Wismarer Landratskandidaten Timon Wilke. „Dies ist kein Protest von Corona-Querdenkern, wir leugnen die Pandemie nicht“, betont Schubach. Doch: „So wie es jetzt läuft, ist es nicht gut. Die Entscheidungen müssen demokratisch diskutiert und von einer breiten Mehrheit getragen werden“, fordert er. Vielen Branchen würde seit Monaten überhaupt keine Perspektive geboten. „Obwohl sie gute Hygienekonzepte haben“, ergänzt Timon Wilke. Er arbeitet in der Gastronomie und kann seinen Job seit Monaten nicht ausüben.

Dr. Sönke Reimann ist in einer ganz anderen Branche tätig. Er ist Arzt und aus Solidarität gekommen. Er findet: „Man sollte nicht nur auf die Inzidenzzahlen schauen, auch die Hygienekonzepte müssen betrachtet und bewertet werden und die Impfstrategie.“

Keine Investitionen möglich

Auf dem Schild von Volker Stein steht: „So wird der Lockdown zum Knockdown.“ Der Buchhändler darf sein Geschäft in der Innenstadt mit Terminvergabe wieder öffnen. „Doch die Einnahmen reichen nicht für Miete und Strom“, berichtet er. „Wir haben 50 Prozent unseres Umsatzes verloren und Mitarbeiter, die in systemrelevante Branchen gewechselt sind.“ Der Internethändler Amazon hätte währenddessen hohe Umsätze gemacht und investiert jetzt in große Verteilzentren in Mecklenburg. Die kleinen Händler können nicht investieren – das ist kein fairer Wettbewerb“, betont Volker Stein. Anstatt Konzepte zu erarbeiten, würde einigen Branchen quasi ein Berufsverbot auferlegt. „Selbst Betriebe, die vorher solide dastanden, müssen Millionenkredite aufnehmen, nur um die von der Politik verordneten Maßnahmen zu überstehen, ohne dass sie damit Werte schaffen und in ihre Zukunft sinnvoll investieren zu können“, so Volker Stein.

Hygienestandards sind hoch

„Die Rücklagen sind bei vielen aufgebraucht. Aus diesem Grund fordern wir Öffnungen unter Einhaltung der Hygienestandards“, sagt Georg Helbig, Regionalgeschäftsstellenleiter Nordwestmecklenburg vom Unternehmerverband Norddeutschland. Insbesondere die Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler der Stadt litten unter der aktuellen Situation. „Es drohen Insolvenzen und somit leere Innenstädte“, sagt Georg Helbig. Ein Richtungswechsel müsse her unter Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes. „Die Hygienekonzepte sind gut und es wurde dafür viel investiert.“ Außerdem müsse ein Unternehmerlohn eingeführt werden. Auch Unternehmer, die durch die Corona-Pandemie nicht arbeiten dürfen, benötigen Unterstützung. „Arbeitslosengeld II kann hier nicht die Antwort sein, insbesondere, weil viele aufgrund von Bedarfsgemeinschaften keinen Anspruch haben“, betont Georg Helbig.

Am nächsten Mittwoch soll die Aktion fortgesetzt werden, kündigt René Domke, Fraktionsvorsitzender der FDP, an. Seine Partei hat den Protest organisiert – in stiller Form, ohne Reden, ohne Krawall. „Wir wollen nichts lautstark fordern, sondern eine Diskussion anstoßen, um einen vernünftigen Ausweg aus der Situation zu finden.“

Mit großen und kleinen Plakaten haben die Protest-Teilnehmer auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Quelle: Kerstin Schröder

