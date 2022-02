Wismar: „Störender Efeu“ bringt der Stadt viel Kritik ein

Wismar

Der Efeu in der Wollenweberstraße erhitzt die Gemüter. Die Stadtverwaltung beharrt darauf, dass der Efeu entfernt wird. Das Rentnerehepaar hängt an der Rankpflanze und will die Säge nicht ansetzen.

Wird der Efeu bis Dienstag, 15. Februar, nicht gekappt, will die Stadt tätig werden. Mit voraussichtlichen Kosten von 560 Euro müsse das Ehepaar rechnen. Außerdem hat die Stadt ein Zwangsgeld von 1000 Euro angedroht, wenn der Efeu bis zum 28. Februar nicht „vollständig aus dem öffentlichen Straßenraum“ entfernt werde.

Tochter schreibt an das Wismarer Bauamt

Die Eigentümer hängen an der 36 Jahre alten Rankpflanze. Daran hat sich übers Wochenende nichts geändert. Im Gegensatz zur Stadt sagt Monika Redmer (78), dass es ein vernünftiges Gespräch mit einem Vertreter der Stadt nicht gegeben habe. Auch Tochter Steffi Redmer beklagt in einem aktuellen Schreiben an das Bauamt dessen Kommunikation: „Mein Problem ist, dass Sie (das Bauamt) nach außen so tun, als hätten Sie korrekt gehandelt und wir, explizit meine Eltern, die ,Bösen’ sind, die sich quer stellen und Fristen verstreichen lassen. Allein dafür müssten Sie sich bei meinen Eltern entschuldigen.“

Rentner bekommen viel Zuspruch

Inzwischen bekommen die Redmer’s viel Zuspruch. Am Wochenende hat ein Anrufer die Eheleute Monika und Klaus Redmer ermuntert, standhaft zu bleiben. Ein anderer Mann habe an der Tür geklingelt und gesagt, mit dem Bürgermeister darüber reden zu wollen.

Gerd Dolge aus Wismar schreibt: „Das ist frech. Da hat sich die Stadtverwaltung wohl den ältesten Mitbürger in der Altstadt ausgesucht, in der Hoffnung, mit ihm leichtes Spiel zu haben. Die ganz Angelegenheit mit dem Grün auf den Fußwegen und an den Häusern bleibt eine Farce. Leider ist die nicht lustig, sondern spiegelt meiner Meinung nach ein ganz großes Stück Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei der Verwaltung im Umgang mit ihren Bürgern wider. In jedem gesetzlichen und anderem Regelwerk gibt es Ermessungsspielraum. Man muss ihn nur suchen und für den Bürger – von dessen Steuern man lebt – nutzen.“ Für den Architekten Uwe Reemts ist „Efeu Wärmedämmung“. Er hält den Strauch darum für zulässig und angesichts von Klimadebatten für „absolut zeitgemäß“.

Im sozialen Netzwerk Facebook gibt es viel Kritik an der Stadtverwaltung. Iris Meier schreibt: „Da wird immer von Grün und Naturschutz geredet und dann das!“ In diese Richtung äußert sich auch Iris Steltner: „Schade, jedes kleine bisschen Grün in den kleinen Gassen macht einen großen Teil des Charmes von Wismar aus.“ Matthias Jahn wundert sich: „Gab es nicht unlängst in der Bürgerschaft eine Debatte zu mehr Stadtgrün? Irgendwie kommt so etwas nie in der Verwaltung an.“

Für Ute Baldus ist das peinlich und mehr als lachhaft. Christine Riedel meint: „Wo liegt denn das Problem? Ich würde mal sagen, dass es wichtigere Dinge zu bearbeiten gibt, als dem Rentner das Leben schwer zu machen.“ Ähnliche Reaktionen gibt es mehrere: Christa Böttner: „Lasst doch das bisschen Grün in der Stadt. Ich denke, man will das Klima retten, aber alles, was die Bürger dazu beitragen, wird mit Strafen bedroht.“ Kathrin Kusch: „Kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.“ Petra Hölgermann: „Gibt es für die Stadt nichts Wichtigeres zu tun? Was stört an dem Grün?“ Ralf Rebekka Achtelik: „Das ist eine Frechheit, die Stadt hat anscheinend keine andere Sorgen.“

Unterstützung von Kommunalpolitikern

Auch einige Kommunalpolitiker äußern sich. René Domke (FDP) meint: „Wen stört dort Efeu? Da wird niemand am Vorbeigehen gehindert. Die vorher vorhandenen schmalen Bürgersteige ließen es sowieso nicht zu, darauf zu gehen, geschweige denn mit Rollator oder Kinderwagen. Es wird Zeit, dass wir die Sondernutzungssatzung anpassen und diese Erbsenzählerei und Kleinlichkeit bei jedem Blumenkübel und jeder Kletterrose mal überwinden.“

Und René Fuhrwerk von den Grünen schreibt: „Bei mir vor dem Haus wurde für den dort stehenden Hagebuttenstrauch durch die Stadt, wie an unzähligen Stellen in der Altstadt auch, eine Ausbuchtung gebaut. Das ginge hier auch.“ Er hofft, dass die Vorsitzenden vom Verwaltungs -und Bauausschuss „in die Pötte kommen, um die in der Oktobersitzung der Bürgerschaft beschlossene Überarbeitung der Sondernutzungssatzung endlich anzugehen, um praktikable Lösungen für mehr Grün in der Stadt zu finden. Und bis dahin sollte die Stadt ihre Füße stillhalten.“

Darum will die Stadt den Efeu nicht haben

Die Stadt begründet ihr Ansinnen so: „Hintergrund ist, dass aufgrund des starken Wurzelwuchses des Efeus der Gehweg nicht vollständig und fachgerecht hergestellt werden kann und mögliche spätere Schäden durch den Wurzelwuchs an dem Gehweg nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus würde der ohnehin schon nur schmale nutzbare Gehweg durch eine Wurzeleinfassung und den Bewuchs des Efeus den nutzbaren Raum zusätzlich einschränken.“

Von Heiko Hoffmann