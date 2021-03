Wismar

Mit einem Spendenaufruf haben sich die Musiker der Wismarer Band Størtebeker an ihre Fans gewandt: Sie möchten ein Video für ihr neues Lied „Käthe Veddermann“ drehen. Die hübsche Dame verdreht allen Seemännern den Kopf. Wie – davon singen die vier Männer und das wollen sie auch in einem Musikfilm tun. Das Drehbuch ist bereits geschrieben, auch die Drehorte stehen fest. Aufgebaut werden die Kameras im Wismarer Hafen auf dem Lotsenschoner „Atalanta“ und in der Kneipe „Zum Klausner“ im Ostseebad Boltenhagen. Dort sollen in einer Kneipe weitere Szenen für das 4-Minuten-Video dreht werden.

Der Lotsenschoner „Atalanta“ unter vollen Segeln in der Wismarbucht. Quelle: Förderverein Lotsenschoner Atalanta

Kosten: 6000 Euro

„Das wird leider nicht ganz billig“, berichtet Sänger Burkhard Golla. Insgesamt 6000 Euro kostet das Vorhaben, die Hälfte ist schon auf dem Konto. „Darüber freuen wir uns sehr“, bedankt sich der Musiker bei allen bisherigen Unterstützern. Das Team für Regie, Kamera und Schnitt ist zusammengestellt, auch die schöne Hauptdarstellerin alias „Käthe Veddermann“ ist ausgewählt. Doch wer sie spielen wird, verrät Burkhard Golla nicht – nur so viel: „Die Dame ist aus Wismar.“

Die Musiker sind heiß darauf, endlich wieder vor Publikum aufzutreten. Im August vergangenen Jahres hat die Band das letzte Mal ihre Fans live begeistert – bei einem Konzert auf der Waldbühne Rügen. Seither dürfen sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr mit ihren maritimen Liedern umhertouren. „Das vermissen wir sehr“, gibt Burkhard Golla zu. Die Lieder stammen aus ihren eigenen Federn und von der bekannten Flensburger Band Santiano, deren Hits sie covern. Doch mittlerweile gibt es sechs Seemannslieder made in Wismar – mit dem Ruf nach Freiheit, Freundschaft, Liebe und Sehnsucht nach dem Meer: Bereits bekannt sind „Setz dein Segel“, „Wissemaria“, „Unsinkbar“ und „Baum im Wind“. Die neuen Songs heißen „Käthe Veddermann“ und „Wir“.

Dreh an zwei Tagen

Das Video für „Käthe Veddermann“ wird an zwei Tagen im September gedreht und soll im Herbst bei einer Release-Party im Wismarer Hafen vor Publikum präsentiert werden. Eingeladen sind dazu alle, die die Dreharbeiten mit mindestens 50 Euro unterstützen. Alle, die 20 Euro geben, bekommen eine CD mit vier Songs inklusive einer Autogrammkarte. Noch bis zum 31. August kann gespendet werden.

Die Wismarer Band hat ein Faible fürs Maritime: Der Name erinnert an Klaus Störtebeker, einem bekannten norddeutschen Piraten. In ihrem Logo ist eine Kompassnadel zu sehen, die nach Nordosten zeigt, und der Slogan lautet „Frische Brise aus Nordost“. Ihre Bühnenpremiere haben die Männer Anfang 2016 gefeiert. Seither sind sie wie Seemänner viel unterwegs, singen auf Hafen-, Stadt- und Volksfesten. Zur Besetzung gehören neben Burkhard Golla (Gesang, Gitarre) René Kusserow (Geige, Saxophon), Niels Burr (Schlagzeug) und Tim Golla (Gitarre, Bass, Keyboard).

Auftritt am 23. Mai

Ziel der Musiker ist es, sich weiterzuentwickeln und immer mehr eigene Lieder bei den Auftritten zu präsentieren. So wollen sie sich auch ein wenig von Santiano abgrenzen. Getroffen haben sie die Flensburger Band noch nicht persönlich. „Ich war aber schon mal bei einem Konzert dabei“, berichtet Burkhard Golla.

Der nächste Auftritt von Størtebeker ist am 23. Mai unter freiem Himmel in Kühlungsborn geplant. „Wir hoffen, dass wir das durchziehen können.“ Bis dahin wird wieder regelmäßig geübt. „Das ist möglich für Profi-Musiker und einige von uns sind das“, erklärt Burkhard Golla. Um auf der sicheren Seite zu sein, werden vor den Proben Corona-Schnelltests durchgeführt. Dass die Pandemie bald vorbei ist, hoffen die Musiker sehr. Denn sie wollen eines: endlich wieder vor Publikum singen.

Wie gespendet werden kann, steht auf der Internetseite https://www.stoertebeker-band.com/.

