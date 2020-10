Wismar

Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen am nördlichen Altstadtrand einstellen. Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar saniert dort am 27. und 28. Oktober die Deckschicht der Wesenbergbrücke über den Mühlenbach.

Die Straße Am Hafen wird dafür in Höhe des Gewölbes halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann am nächsten Dienstag und Mittwoch nur in Richtung Ulmenstraße fließen. Wer aus der Ulmenstraße kommt, kann nur in Richtung Schiffbauerdamm oder Fischerreihe abbiegen.

Busse werden umgeleitet

Die Busse einiger Linien werden laut Nahbus wie folgt umgeleitet: Linie 3 (nur Fahrten 39 und 601) verkehrt in veränderter Linienführung ab Haltestelle Burgwall in Richtung Redentin über Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Philosophenweg. Die Haltestellen Ulmenstraße, Am Lohberg, ZOB und Rabenstraße/Rabenhof entfallen; die Haltestelle Dahlmannstraße dienst als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Ulmenstraße.

Linie 130 (nur Fahrt 3) verkehrt in veränderter Linienführung ab Haltestelle Schweriner Straße/Kino in Richtung ZOB über Kreisverkehr, Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Bahnhof. Die Haltestellen Dahlmannstraße, Ulmenstraße und Am Lohberg entfallen.

Die Linien 240, 400 (nur Fahrt 14) und 402 (nur Fahrt 12) verkehren in veränderter Linienführung ab Haltestelle Burgwall in Richtung ZOB über Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Bahnhof. Die Haltestellen Am Lohberg und Ulmenstraße entfallen; die Haltestelle Dahlmannstraße dient als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Ulmenstraße.

