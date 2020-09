Wismar

Straßenmusiker sind öfter in der Wismarer Innenstadt zu hören. Meist ziehen sie in der Flaniermeile Hinter dem Rathaus von Plätzchen zu Plätzchen, um dort die Spaziergänger mit ihrem Gesang oder Instrumentenspiel zu unterhalten. Außerdem hoffen sie auf Applaus und etwas Kleingeld. Manche Künstler machen auch Werbung für ihre CDs und folgende Auftritte – so wie das Projekt „Be-Flügelt“. Das hat sich in Wismar einen ungewöhnlichen Spielort ausgesucht – mitten im Brunnen in der Krämerstraße. So hat sich in die Klaviermusik noch ein leises Plätschern gemischt.

Anzeige

Genau das ist das Anliegen von Pianist Julian Eilenberger aus Schwerin (im Foto) und seinem „Be-Flügelt“-Partner Andreas Güstel aus Leipzig. Sie wollen dort Musik machen, wo sie nicht erwartet wird. Mit romantischen Melodien sowie energiegeladenen und manchmal gar euphorischen Stücken wollen sie ihr Publikum zum Träumen, Denken, Lachen animieren. Stilistisch erinnern sie an die Musik von Ludovico Einaudi und Yann Tiersen und setzen dabei dennoch immer ihre ganz persönliche Note.

Weitere OZ+ Artikel

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Gut für Julian Eilenberger ist an diesem Spielort gewesen, dass der Wismarer Brunnen nicht sprudelt, sondern lediglich zwei flache Rinnen ganz ganz langsam mit wenig Wasser füllt. So haben er und sein Klavier keine nassen Füße bekommen.

Von Kerstin Schröder