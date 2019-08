Wismar

Am Sonntag, dem 11. August, laden die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern um 16 Uhr zu einem Konzert in die Wismarer Heiligen-Geist-Kirche ein. Das wird vom Norddeutschen Rundfunk für eine Radiosendung aufgezeichnet. Damit es keine Störgeräusche werden von 15.30 bis 18.30 Uhr folgende Straßen gesperrt: Lübsche Straße, Neustadt, Baustraße und Claus-Jesup-Straße.

Künstler spielen Barock-Musik

Zu hören ist das Konzert auf NDR Kultur Radio am Sonntag, dem 1. Dezember, ab 11 Uhr in der Sendung „Das Sonntagskonzert“. Dabei sind Festspielpreisträger, Pianist Kit Armstrong und die Akademie für Alte Musik Berlin. Sie musizieren unter der Leitung des Konzertmeisters Bernhard Forck. Die Künstler bringen Musik des Barock und der Wiener Klassik – in historisch informierter Aufführungspraxis – zu Gehör. Auf dem Programm stehen Werke von Carl Philipp Emanuel Bachs, Mozart sowie Johann Christian Bach.

