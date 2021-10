Wismar: Stromausfall in der Poeler Straße

Wismar

Und plötzlich war der Strom weg: Anwohner der Poeler Straße in Wismar konnten am Morgen des 27. Oktober kein Radio anmachen oder Kaffee kochen. Was war passiert? Bauarbeiter haben ein Stromkabel beschädigt. „Sie hatten einen Gehweg aufgemacht, in der Erde gebuddelt und dabei die Leitung getroffen“, berichtet ein Anwohner. Etwa zwei Stunden habe die Reparatur gedauert.

Die Bauarbeiten, bei denen das Missgeschick passiert ist, sollen Teil des Mega-Projektes in der Poeler Straße sein. Dort wird seit etlichen Monaten an einer neuen Bahnunterführung gebaut. Die Arbeiten dauern noch bis ins nächste Jahr hinein an.

Von OZ