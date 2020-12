Wismar

Das Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar (RSI) hat mit einem symbolischen Spatenstich den Bau des ersten campuseigenen Makerspaces eingeläutet. Den Container-Bau inklusive Inneneinrichtung haben Studierenden der Fakultät Gestaltung konzipiert. Ab dem Frühjahr 2021 sollen sie dort mit ihren Kommilitonen in Wohlfühl-Atmosphäre gemeinsam Ideen entwickeln, tüfteln und sich verwirklichen. Kreative Köpfe aller Fachrichtungen werden als lebendige Gemeinschaft zusammenwirken. Sie bekommen eine Werkstatt für Visionen, Utopien und Prototypen.

Idee aus Südafrika

Die Idee für die interdisziplinäre „Probierinsel“ auf dem Campus stammt von Regina Krause, Geschäftsführerin des Robert-Schmidt-Instituts. Bei einem Auslandsbesuch in Südafrika 2018 ist sie vom dortigen „Makerspace“ so begeistert gewesen, dass sie eine eigene Projektskizze für ein Wismarer Pendant geschrieben hat.

„Wir stellen immer wieder fest, dass die Studierenden ganz viele Ideen haben, aber keinen Ort, an dem sie die zu einem gegenständlichen Prototyp machen können. Deshalb brauchen wir einen Platz, um endlich mal basteln, bauen und Spaß haben zu können“, betont Projektkoordinator Marc Schröder Krauses. Ein Raum für Innovation, Austausch und Kooperation, für aktuelle Fragen der Ethik, der sozialen und ökologischen Verantwortung und mit moderner Technik.

Drei Zonen geplant

Offiziell heißt der Platz mit drei Zonen „StartUpYard“. In der ersten Zone geht es darum, sich in entspannter Atmosphäre wohlfühlen und Ideen austauschen zu können. Die Zweite dient mit ihrem Maschinenpark und den Computerarbeitsplätzen dem Ausprobieren. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein 3D-Drucker, Lasercutter und Schneidplotter. Die Dritte ist als Multifunktionsraum ausgestaltet und kann interdisziplinären Teams zum Beispiel als Ort für Design-Thinking-Workshops oder sogar Yoga dienen.

Möbel von Studenten

Enrico Kahl erläutert nach dem Spatenstich das Modell der „StartUpYard“. Quelle: Hochschule Wismar

„Die Yard ist ein Ort von Studierenden für Studierende. Das ist uns wichtig“, sagt Marc Schröder, der betont, dass deshalb überall studentische Ideen einfließen würden. So haben beispielsweise die Innenarchitektur-Studentinnen Marrin Nissen, Vivien Abart und Tabitha Stephanie gemeinsam mit Produktdesign-Studentin Lydia Hentschel das Innenraumkonzept – inklusive Möbel – entworfen. Studierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften haben Marketing-Ideen sowie Betreuungs- und Personalkonzepte von anderen Makerspaces untersucht. Paul Wellmer – er studiert Produktdesign und arbeitet als studentische Hilfskraft am RSI – hat das 1:25-Modell gebaut. Er erstellt die Prototypen der Möbel in Originalgröße und testet sie. Seine handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten wird er später auch bei der Betreuung der Studenten in der Yard einbringen: „Ich freue mich darauf mit Enrico, dem Werkstattleiter, viele Projekte zu realisieren und den Studierenden mit Fachtipps zur Tischlerei zu helfen. Denn es macht mir Spaß, Leuten etwas beizubringen.“

Geförderter Standort

Neben Marc Schröder betreuen weitere vier Personen am RSI die StartUpYard. Enrico Kahl ist der Techniker im Team und wird künftig den Werkstattbereich leiten. Dr. Hartmut Domröse ist auf dem Campus bereits bekannt und vermittelt als Ideenscout zwischen Studenten und Lehrkräften. Carolin Landeck betreut das Veranstaltungsmanagement, übernimmt einen Teil des Projektmanagements sowie die Einbindung von Lehrveranstaltungen. Sabine Ihl ist verantwortlich für Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

Finanziert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) bis zum Frühjahr 2024 im Rahmen der Maßnahme „StartUpLab@FH“ des Programms „Forschung an Fachhochschulen“. „Wir sind stolz, einer von bundesweit 16 Standorten zu sein, die sich von den knapp 100 Einreichungen durchgesetzt haben“, sagt Professor Michael Schleicher, Projektleiter und Prorektor für Bildung.

Eröffnung zum Jubiläum

Beim erfolgreichen Projektantrag kam dem RSI die langjährige Expertise im Bereich interdisziplinärer Hochschulbildung zugute. Kreative Köpfe aller Fachrichtungen zusammen- und gute Ideen voranzubringen – damit hat es Erfahrung. Seit knapp zehn Jahren begleitet das Institut Studenten bei ihrer persönlichen Entwicklung – nicht zuletzt bei Gründungsvorhaben. Hier werden Ideen bis zum erfolgreichen Markteintritt begleitet. „Natürlich ist die Yard auch gedacht, um vielversprechende Ideen weiterzuverfolgen“, sagt Projektkoordinator Schröder. Hier können studentische StartUps dank umfangreicher Ausstattung Prototypen bauen und diese erproben.

Nach der langen, coronabedingten Durststrecke erhofft sich das Team eine große Nachfrage im kommenden Frühjahr. Julia Heuer, Finanzreferentin beim Allgemeine Studierendenausschuss der Hochschule und Betriebswirtschaftsstudentin, macht Hoffnung: „Die Studierenden freuen sich auf ein normales Campusleben, darauf, wieder in Austausch mit anderen zu kommen und Veranstaltungen zu haben.“

Kooperation mit InnovationPort

Die Yard wird mit dem InnovationPort Wismar zusammenarbeiten, der derzeit parallel am Alten Hafen entsteht. Der Inkubator und Accelerator bietet exzellenten Wismarer Gründungen mit digitalen Geschäftsmodellen für sechs Monate einen Ankerplatz und umfangreiche Unterstützung in der Markteintrittsphase.

Von Kerstin Baldauf