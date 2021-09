Wismar

Jeden Monat gibt es Geld, damit sich die Empfänger auf ihr Studium konzentrieren und Top-Leistungen erzielen können. Das ist der Sinn des Deutschlandsstipendiums der Hochschule Wismar. Das bekommen 29 Frauen und Männer aus allen drei Fakultäten im Studienjahr 2021/22. Für sie bedeutet das eine regelmäßige finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro. Sie wurden ausgewählt von 170 Bewerbern.

Seit zehn Jahren wird das zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen finanzierte Stipendium an Studierende ausgereicht.

Übergabe an frischer Luft

Auf kleiner Bühne an frischer Luft und im Beisein zahlreicher Spender beglückwünschte der Prorektor für Bildung, Professor Michael Schleicher, die Auserwählten: Olena Dongauzer, Tim Eigendorf, Rebecca Hotzy, Tim Juhre, Nico Kalis, Max Elias Kattein, Franz Kotte, Tim-Michael Kretzschmar, Nils Majewski, Julia Matela, Ina Metzger, Laura Mock, Fabienne Müller, Milena Louisa Müller, Carolin Peters, Mara-Madeleine Pieler, Lars Ratzka, Maik Riebort, Janika Schauer, Frauke Schiefner, Sabina Sommerer, Nadja Stanikic, Sebastian Starke, Finja Stöck, Volkan Turan, Carolin van der Drift, Esther Mia Weisse, Marlén Wepner und Paul Winter.

Dankeschön an Förderer

Die Freude darüber im kommenden Studienjahr eine monatliche finanzielle Unterstützung zu erhalten, stand allen Stipendiatinnen und Stipendiaten ins Gesicht geschrieben. Mara-Madeleine Pieler, Frauke Schiefner und Tim-Michael Kretzschmar haben sich bei ihren Sponsoren bedankt – den Mitarbeitern und Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenausschusses. Deren Spenden und Beiträge ermöglichen ihnen ihr Studium „weiterhin motiviert und zielstrebig zu absolvieren, die nötigen Freiräume für unsere berufliche und persönliche Weiterentwicklung zu schaffen und uns auch in Zukunft innerhalb und außerhalb der Hochschule zu engagieren.“

Unterschiedliche Förderer

Zu den vielen Förderern, die seit Jahren Studierende der Hochschule Wismar finanziell im Rahmen des Deutschlandstipendiums unterstützen, gesellten sich in diesem Jahr vier neue Unternehmen hinzu. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) sowie Alumni als Privatpersonen und Hochschulmitarbeitende, die haben zusammen weitere sechs Stipendien ermöglicht. Damit stieg auch die Gesamtanzahl der Förderer von elf im vergangenen auf 18 im laufenden Studienjahr. Alle haben sich im Vorfeld entschieden, ob ihre Gelder fachgebunden (in diesem Jahr 14) oder ungebunden (in diesem Jahr 15) vergeben werden.

Zehn ungebundene Stipendien für Studierende aller Fakultäten werden vom Förderkreis der Hochschule Wismar e.V (3)., dem Rotary Club Wismar (1), der MLP-Finanzberatung (1), der GSD Projektentwicklung und Verwaltung GmbH (1), André Erdmann (1) und aus Spendeneinnahmen des Asta und Mitarbeitern der Hochschule Wismar (3) ergänzend zu den Bundesmitteln finanziert.

Die Sigi und Hans Meder Stiftung fördert fünf Studierende aus nichtakademischen Familien in den MINT-Studiengängen aller Fakultäten. Ein fachgebundenes Stipendium für den Bereich Seefahrt/Anlagentechnik und Logistik (SAL) wird von drei Alumni aus diesem Bereich (Lea Beyling, Lukas Riemann und David Reinhardt) finanziert.

Weitere vier fachgebundene Stipendien hatten sich Inros Lackner SE (2), Heinrich Karstens Bauunternehmung GmbH & Co. KG / Gebrüder Karstens Bauunternehmung GmbH & Co.KG (1) sowie der B+J Engineering Wismar GmbH (1) entschieden und sich speziell an Studierende des Bereiches Bauingenieurwesen der Fakultät für Ingenieurwissenschaften gerichtet.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Goldbeck Nordost GmbH und der Rotary Club Heiligendamm unterstützen fachgebunden jeweils einen Studierenden des Bereiches Architektur an der Fakultät für Gestaltung. Je ein fachgebundenes Stipendium vergibt die Click Solutions GmbH und die SIS Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH an einen Studierenden der Wirtschaftsinformatik/Angewandte Informatik der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

• Zwei fachgebundene Stipendien werden von Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG für die Fakultät für Ingenieurwissenschaften im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik vergeben.

Vergaberichtlinien im Überblick

Auswahlkriterien sind hervorragende Studien- und Ausbildungsleistungen, gesellschaftliches und soziales Engagement sowie besondere persönliche oder familiäre und kulturelle Lebensumstände. Ein Deutschlandstipendium wird jeweils zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen finanziert. Die Studierenden werden für mindestens zwei Semester mit 300 Euro monatlich unterstützt. Eine Verlängerung bis maximal zum Ende ihrer Regelstudienzeit ist nach erneuter, jährlich erforderlicher Bewerbung möglich. Die Unterstützung ist einkommensunabhängig, kann zusätzlich zu BAföG-Leistungen bezogen werden und wirkt sich nicht auf das Kindergeld aus.

Weitere Informationen sind auf folgender Webseite bereitgestellt: www.hs-wismar.de/deutschlandstipendium

Von Kerstin Baldauf