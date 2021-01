Kostenlos bis 13:00 Uhr Weil es so schön ist: So lange lassen Studenten die Nikolai-Kirche in Wismar erleuchten

Wie kann man eine Kirche kunstvoll in Szene setzen? Mit Licht. Das beweisen zurzeit Studenten der Hochschule Wismar. Sie zeigen dort 20 ihrer Beleuchtungsentwürfe. Die sehen Sie hier in einem Video.