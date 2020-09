Wismar

„Nein, das Studium läuft sonst nicht im Stadion ab“, ließ Professor Dieter Glaner die Studierenden auf den Rängen vor sich lachen. Als Bereichsleiter für den Studiengang Bauingenieurwesen begrüßte er am Montag die gut 100 jungen Erwachsenen im Wismarer Kurt-Bürger-Stadion – coronakonform mit viel Abstand.

Andere Studiengänge begrüßten im Theater oder auch in den normalen Hörsälen ihre „Erstis“ – immerhin 1300 in diesem Jahr.

Starker Studiengang

„Wir sind mit knapp 100 Studierenden wohl wieder der größte Studiengang in Wismar“, erzählte Dieter Glaner. 77 Erstsemester sind dort im Bachelorstudiengang, dazu die „Dualen Studenten“.

„Sonst gibt es immer einen Tag der Begrüßung und einen Kennenlerntag zum Semesterbeginn für die Neuen“, erklärte er. Aber es würde nun keinen Raum geben, in den alle Studierende und ihre Lehrkräfte reinpassen.

Hilfe kam von der Stadt mit dem Kurt-Bürger-Stadion und zum Glück gab es gutes Wetter. „Für uns ist es wichtig, dass sich alle kennenlernen“, so der Professor. Mit der Fachschaft wurde überlegt, wie das trotz Corona funktionieren kann. Denn zum Kennenlernen gehören bei dem für seine Geselligkeit bekannten Studiengang auch Spiele. Und die brauchen Platz.

Das volle Studentenleben

Da war Nele Datschewski (21) gleich begeistert. Sie hat vorher schon vier Semester in Lübeck studiert. Dort hat ihr das studentische Leben gefehlt, so dass sie nun nach Wismar wechselt. Hier will sie einiges aus dem Grundlagenstudium noch mal nachholen und dann ins fünfte Semester wieder einsteigen.

„Bei der Begrüßung in Lübeck ging es nur darum, wann welche Prüfung ist“, erinnerte sie sich und lobte das Engagement in Wismar trotz der schwierigen Zeiten. „Solch ein Kennenlernen der Kommilitonen, das gab es in Lübeck nicht.“

Beste Studienbedingungen

Der Fachschaftsrat warb für das „volle“ Studentenleben. Sogar Professor Glaner stellte die „studentischen Gefahren“ im Sinne der Kneipen Wismars kurz vor, natürlich hoffend, dass die jungen Erwachsenen sich wegen der optimalen Bedingungen fürs Studium in Wismar entschieden haben.

Ecem Akkaua (20) aus Ratzeburg erzählt: „Ich habe bisher viel Gutes über das Studieren in Wismar gehört und insbesondere über den Studiengang. Bauingenieurswesen ist ein Beruf mit Zukunft. Und außerdem macht Mathe Spaß.“

Wismar praktisch

Joris Meesenburg (19) aus Lübeck hat sich ganz spontan für das Studium in Wismar entschieden. Eigentlich wollte er nach dem Abi erst reisen und die Welt kennenlernen, das geht wegen Corona nun nicht.

Wismar kam für ihn aus rein praktischen Gründen infrage, weil man sich noch kurzfristig einschreiben konnte. Nele Datschewski aus Lübeck: „Ich wollte am Meer bleiben, und ich habe Verwandtschaft in Rostock und Schwerin.“

Vorlesungen online, Seminare vor Ort

Ein großer Teil der „Kennenlernvorlesung“ im Stadion galt der Vorstellung der „Tools“ für den Onlineunterricht. Denn die Vorlesungen, bei denen eben diese 100 Erstsemester dabei sein sollten, finden online statt. Die Seminare in den kleineren Gruppen als Präsenzveranstaltung.

„Je jünger die Studenten, umso wichtiger sind die Präsenzveranstaltungen, die müssen mitunter erst das Studieren lernen“, kommentiert Professor Thomas Bittermann. In höheren Semestern ist der Anteil der Onlineveranstaltungen derzeit höher. Technische Mechanik werden die Studierenden bei ihm lernen. Online. „Vorlesungen sind ja so schon sehr monologlastig, nun liest man ins Leere“, erzählt er.

Studierende optimistisch

„Das wird schon klappen“, ist Ecem Akkaua vorsichtig optimistisch in Bezug auf die Onlinelehre. „Zum Glück ist nicht alles nur online.“ Praktisch werden die Erstsemester bei den Bauingenieure zwei „Onlinetage“ mit Vorlesungen haben, dann drei Tage mit Seminaren und Praxis an der Hochschule.

Nele Datschewski kennst die Onlinevorlesungen schon aus dem vorherigen Semester in Lübeck. „Damit kann man leben und umgehen, aber es ist auch gut, dass es viele Präsenzveranstaltungen gibt.“

3000 Direktstudenten

Für die gut 7300 Studierenden an der Wismarer Hochschule hat das neue Semester begonnen, davon sind knapp 3000 Direktstudenten, der Rest „studiert“ im Fernstudium sowieso online.

Von Nicole Hollatz