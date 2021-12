Wismar

Sturmtief „Daniel“ fegte in der Nacht zu Donnerstag mit teils schweren Böen über Nordwestmecklenburg. Mit gewaltiger Kraft deckte der Sturm Teile eines Daches des Sana Hanse-Klinikums in Wismar ab.

Nach Angaben der Geschäftsführung haben Beschäftigte einen lauten Knall vernommen. Betroffen war das Dach zwischen Haus A und Haus B des Krankenhauses. Teile des Dachkastens flogen in den Innenhof und über das Dach des Klinikums hinweg. Beschädigt beziehungsweise teilweise abgedeckt wurden rund 100 Quadratmeter Dachfläche.

Wismarer Berufsfeuerwehr im Einsatz

Diese sowie andere bereits heruntergefallene Teile wurden in kürzester Zeit von der Wismarer Berufsfeuerwehr gesichert. Sie rückte mit sieben Männern, einem Löschfahrzeug und der Drehleiter an. Die Feuerwehrleute legten zur Beschwerung Gehwegplatten aufs Dach und sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab. Der Einsatz dauerte von 22.40 bis gegen 23 Uhr.

„Personen wurden zum Glück nicht verletzt“, zeigte sich Michael Jürgensen, Geschäftsführer des Klinikums, erleichtert. „Aus Sicherheitsgründen haben wir allerdings vier Patienten der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie in andere Zimmer verlegt.“

40 Feuerwehreinsätze in Nordwestmecklenburg

Nach Angaben der Rettungsleitstelle Schwerin mussten in Nordwestmecklenburg Feuerwehren wegen des Sturms 40-mal in der Nacht ausrücken. Bis gegen 6 Uhr hatten sie vor allem umgestürzte Bäume und stärkere Äste aus dem Weg zu räumen. Unter anderem war die Freiwillige Feuerwehr Gägelow etwa anderthalb Stunden im Einsatz. In Manderow, Gemeinde Hohenkirchen, lag ein Baum auf der Alt Jassewitzer Straße. Er wurde mit Kettensägen zerlegt und zur Seite geschafft.

Das erwartete Hochwasser im Wismarer Hafen blieb aus.

Stärker betroffen von dem Sturmtief war der Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier gab es 120 Feuerwehreinsätze.

Von Haike Werfel