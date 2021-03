Wismar

„Unser Wohngebiet Wismar Süd überzeugt mit seiner zentralen, aber sehr ruhigen Lage. Fast alle Bereiche von Wismar sind in wenigen Minuten erreichbar. Umfassende Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe. Schulen, Ärzte, Kindergärten und viele weitere Einrichtungen haben Sie direkt vor Ihrer Haustür. Ein Kino, den Jahnsportplatz, als auch die Wismarer Musikschule können Sie in Ihrer Freizeit in wenigen Minuten besuchen. Eine Runde um den Mühlenteich ist beliebt bei Spaziergängern – hier können Sie in der Natur abschalten.“

So wirbt die Wohnungsgenossenschaft Union Wismar eG (WGU) für das Wohnen in Wismar Süd, dem Stadtteil mit dem geringsten Leerstand. Gut 3000 Menschen leben in über 1700 „Wohneinheiten“ in Wismar-Süd, Tendenz steigend. Straßennamen wie Baumweg, Flieder- und Rosenweg fallen auf. Nur die Schweriner Straße fällt namentlich raus, sie ist auch älter als das Wohngebiet, das sich vom Altstadtrand über das Gewerbegebiet Kanalstraße, den Ostfriedhof, das Dreweswäldchen, Kluß, Lenensruhe und Rothentor bis zum Viereggenhof und Gröningsgarten erstreckt.

Geboren in Wismar-Süd

„Ich bin hier rein geboren worden“, erzählt Marianne Ellerbrock lachend von ihrer Kindheit. Sie sitzt in ihrer gemütlichen Wohnküche im Baumweg, in einer der klinkerroten kleinen Wohnblöcke in Wismar-Süd.

1949 hat sie im Rosenweg das Licht der Wismarer Welt erblickt, „eine Straße weiter“. Die Häuser waren damals fast noch Neubauten. „Um 1935, so in dem Dreh, sind die entstanden“, weiß sie. Und mit eigenem Bad und der Zentralheizung mit Koks-Ofen in der Küche war der Standard im Vergleich zu den Altstadthäusern mit Etagenklo oder schlimmeren im Hinterhof unglaublich hoch.

46,44 Quadratmeter für 36,01 Mark Miete

Den größten Teil ihres Lebens hat die 71-Jährige in Wismar-Süd verbracht, in von der Größe her zur Lebenssituation passenden Wohnung. Den letzten Mietvertrag hat sie 1990 unterschrieben: 46,44 Quadratmeter für 36,01 Mark Miete. Marianne Ellerbrock lacht: „Jetzt ist es teurer.“

Sie zeigt Fotos aus der Kindheit: Baden in der Zinkwanne hinterm Haus. Da stand auch der Laufstall im Sommer. Für die vielen Kinder im Viertel gab es viel Platz zum Spielen und Toben. „Wir haben hinterm Haus über die kleinen Zäune Federball gespielt“, erinnert Marianne Ellerbrook sich. Rodeln auf der Schützenwiese, Rollschuhlaufen am Friedhofsberg: „Das war eine tolle Kindheit!“ Und im Viertel gab es Bäckerei, Konsum, Fleischer und Fischladen.

Gute Nachbarschaft

Marianne Ellerbrook kennt viele der Menschen im Viertel, manch einen sogar von früher. So wie Helga Steinhardt. Von 1958 bis 1974 hat sie mit den Eltern, den sechs Geschwistern und der Oma im Baumweg 1 gewohnt, die Wohnung war 95 Quadratmeter groß. Das war ihre Kindheit in einem Haus für Großfamilien. „Jeder hatte eine Aufgabe, wir mussten vor der Schule mit der Kanne die frische Milch holen“, erinnert sie sich.

Die Oma hatte ein eigenes Zimmer im Dachgeschoss. „Zu DDR-Zeiten war das hier die beliebteste Wohngegend“, weiß sie. Eben weil der Standard hoch war und gleichzeitig nicht so viele Parteien im Haus wohnten wie am Friedenshof. „In der Altstadt wollte damals niemand wohnen“, lacht Helga Steinhardt.

Als sie selbst heiratete und das erste Kind kam, wohnte die junge Familie noch weiter bei den Eltern, bis eine passende Wohnung frei wurde. Die lag in der Altstadt. 21 Jahre lebte Helga Steinhardt dort. Vor dreieinhalb Jahren wollte sie zurück zum Ort der Kindheit und Jugend und hatte Glück.

Älter geworden

Verändert hat sich nicht viel. Statt Fleischer und Co. gibt es den großen Supermarkt. An den Straßenrändern stehen mehr Autos. Die großen Freiflächen in den Karrees sind immer noch grün und werden kleingärtnerisch genutzt. Es ist ruhig. Vielleicht auch, weil überdurchschnittlich viele Menschen über 65 Jahren in Wismar-Süd wohnen. Jeder dritte Bewohner ist älter als 65 Jahre.

Aber: Die Jungen ziehen nach. Ingolf Holst (19) wohnt mit Marianne Ellerbrock im Haus. Er ist Schüler am Fachgymnasium, das ist seine erste eigene Wohnung. „Man wohnt hier relativ zentral. Ich brauche mit dem Rad eine Viertelstunde zur Schule, zu Fuß bin ich in 10 Minuten in der Altstadt.“ Und er wurde wunderbar herzlich im Haus aufgenommen, erzählt er dankbar. Denn er hatte schon Sorge, dass so eine ältere Hausgemeinschaft ihm Jungspund zurückhaltend begegnet. Ganz im Gegenteil: Man hilft sich gegenseitig, gerade jetzt, egal ob mit dem neuen Smartphone oder Küchengewürzen.

Familien ziehen nach

Mit den Neubaugebieten und den Reihenhäusern ist der Stadtteil längst zum Tipp für Familien geworden. Statistisch gesehen hat Wismar-Süd in den letzten 18, 19 Jahren den Wismarweit größten Zuwachs an Kindern zwischen 6 und 15 Jahren bekommen. Im gleichen Zeitraum haben Wismar Ost, der Friedenshof und Wendorf teilweise ein Drittel weniger Bewohner in dieser Altersgruppe verzeichnen müssen.

Enie (6), Hannah (10) und Jaqueline Haase (36) wohnen seit Oktober in einem der Reihenhäuschen im Wiesenweg. Die Familie wollte aus der Altstadt raus. „Hier ist es ländlicher und familiärer“, erzählt die Mama. Die Töchter nicken – ihre Freundinnen wohnen im Umfeld. Ein kleines Gärtchen hinterm Haus und viel Natur in der direkten Umgebung: „Es ist ideal hier!“ Hannah: „Hier ist es besser, weil ich mein eigenes Zimmer habe!“

Ihr Mietshaus ist ein ehemaliges Werfthaus. „Die wurden damals für die Mitarbeiter der Werft gebaut“, weiß Jaqueline Haase. „Es ist schön hier“, sagen Jaqueline Haase, Ingolf Holst, Helga Steinhardt und Marianne Ellerbrock, jeweils für sich.

Von Nicole Hollatz