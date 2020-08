Wismar: Süßer Wisentbulle geboren

Wismar

Baby Nummer 2 ist da: Die Wisent-Herde im Wismarer Tierpark hat wieder Nachwuchs bekommen. Und es ist ein Junge. Er heißt Winnetou und hat einen großen Bruder. Will ist im April zur Welt gekommen. Alle Namen der im Tierpark Wismar geborenen Wisente müssen laut internationalem Zuchtbuch mit „Wi“ anfangen. Geführt wird das Zuchtbuch von den polnischen Kollegen aus Białowieża. Im dortigen Nationalpark sind die bekanntesten und ältesten frei lebenden Populationen zu Hause.

„Jede Geburt und auch jeder Todesfall werden dorthin gemeldet“, berichtet Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch. In Białowieża werde auch geprüft, wohin die Tiere vermittelt werden können, um eine genetische Vielfalt zu erhalten und um Inzucht zu vermeiden. Auch die beiden Wisentbullen werden so im entsprechenden Alter an andere Einrichtungen vermittelt.

Tierpark ist täglich geöffnet

Tommy Moldt hat auf der Facebook-Seite des Tierparks noch einige Namensvorschläge gemacht, falls weitere Tiere zur Welt kommen: Wieselbärt, Wiernau, Wilbert und Wicholda.

Wir finden: Winnetou passt gut zu einem Wisent. Er ähnelt dem amerikanischen Bison, die zur Welt der Indianer gehörten – Indianern wie Winnetou.

Der Tierpark ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Der Spielplatz kann bis auf die Trampolinanlage genutzt werden. Das Bistro ist geöffnet, es besteht keine Maskenpflicht. Vorbestellungen für Eintrittskarten sind nicht nötig. Abstand ist zu halten.

Von Kerstin Schröder