Wismar

Kein Training, keine Wettkämpfe: Die Sporthallen sind seit Wochen geschlossen, die Handbälle liegen im Regal. „Aber wir können und wollen trotzdem was tun“, sagt Eric Dörffel zum geplanten Spendenlauf „Wir gegen Corona“ der Abteilung Handball der TSG Wismar.

Der Trainer, der viele Jahre für die Männer auf Torejagd gegangen ist, sagt zu der Idee: „Wir laufen am Wochenende, 26. März bis 28. März, in unseren schönsten TSG-Sachen 30 Minuten und versuchen, gemeinsam möglichst viele Kilometer zu laufen. Danach machen wir ein Beweisfoto von uns und ein Bild von der Laufstrecke mit der Zeit.“ Mathis Rußbült will dabei sein. Der 11-Jährige nimmt sich fünf Kilometer in 30 Minuten vor.

Sportler brauchen Ziele

Eric Dörffel (31) trainiert zusammen mit Björn Wegner die männliche D-Jugend und ist außerdem Koordinator für den männlichen Handballnachwuchs. „Wir wollen gemeinsam nach vorne sehen und uns ein Ziel geben. Wir Sportler brauchen Ziele, egal ob groß oder klein, und wir brauchen die gemeinsamen Trainingseinheiten, auch wenn wir auf die zurzeit verzichten müssen.“

Egal ob 50 Cent oder 100 Euro

Die Handballabteilung der TSG zählt 247 Mitglieder. Eric Dörffel: „Das Laufen sollte für uns der leichte Teil sein. Jetzt suchen wir noch Sponsoren, die uns unterstützen. Egal ob 50 Cent oder 100 Euro pro Kilometer und Mitglied oder ein bestimmter Betrag für eine erreichte Gesamtstrecke, wir sind über jede Unterstützung dankbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Privatperson oder eine Firma die gute Sache fördert.“

Denn die Einnahmen wollen die Handballer nicht behalten, sondern „Menschen unterstützen, die es in dieser Zeit schwerer haben als wir“, sagt Eric Dörffel. Für konkrete Projekte können gerne Vorschläge unterbreitet werden.

60 Jahre TSG

Die TSG Wismar wurde am 3. Februar 60 Jahre alt. Der Verein zählt aktuell 571 Mitglieder in sechs Abteilungen. „Vieles haben wir in den letzten Jahren gemeinsam erlebt. Wir haben Erfolge gefeiert, Freundschaften geschlossen und uns nicht nur über Niederlagen geärgert. Jetzt“, so Eric Dörffel weiter, „beherrscht die Corona-Pandemie unser Leben. Wir hoffen, dass es mit dem Sport bald weitergeht. Vielleicht ist unser Spendenlauf ein guter Anfang dafür.“

Wer die Aktion unterstützen möchte oder Vorschläge für den Zweck der Spende hat, kann sich hier melden: Geschäftsstelle der TSG Wismar (Telefon: 038 41 / 33 49 40, Mail: info@tsg-wismar.de) oder bei Antje Funke, Vize-Abteilungsleiterin Handball (0160 / 63 48 497).

Von Heiko Hoffmann