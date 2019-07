Wismar

Christoph Wohlleben, vielen bekannt als Moderator von Wismar TV, ist neuer Geschäftsführer der SPD-Fraktion in der Wismarer Bürgerschaft. Den Job führt er nebenberuflich aus. Zu seinen Aufgaben gehören neben der Pressearbeit unter anderem das Beantworten von Bürgeranfragen, die Buchhaltung, das Vor- und Nachbereiten der Fraktionssitzungen sowie die Koordination von Terminen. „Auf die politischen Inhalte der Fraktion habe ich keinen formalen Einfluss, da ich kein Bürgerschaftsmitglied bin“, betont der 37-Jährige.

Im Hauptberuf Journalist und Moderator

Christoph Wohlleben ist in Hamburg geboren, hat in Marburg Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert. Hauptberuflich arbeitet er als Journalist und Moderator. Seit 2011 lebt er in Wismar. „Wir freuen uns, jemanden für die Tätigkeit gewonnen zu haben, der sich so explizit mit den kommunalpolitischen Themen Wismars beschäftigt hat und der beruflich viel Expertise mitbringt“, so der Fraktionsvorsitzende Michael Tiedke.

Für Wohlleben ist der Job eine neue Herausforderung. Er möchte die SPD nach Kräften in der neuen Legislaturperiode unterstützen, damit sie auch „weiter in der Bürgerschaft eine tragende Rolle bei der Gestaltung der Stadtpolitik spielen kann“, so Wohlleben.

Mehr Infos:

Mehr Fraktionen: Wismarer Bürgerschaft wird teurer

Paukenschlag bei Wahl des Wismarer Bürgerschaftpräsidenten

18 neue Gesichter in der Wismarer Bürgerschaft

OZ