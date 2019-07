Dorf Mecklenburg

Die Aktion des Wismarer Vereins „Tätowierte gegen Krebs“ am Wochenende in Dorf Mecklenburg hat eine Spendensumme in Höhe von 42 270 Euro ergeben. 29 Tätowierer aus Norddeutschland hatten zwei Tage lang im Tanzlokal „KA“ gearbeitet und ihre Einnahmen an den Verein gespendet. Der unterstützt mit dem Geld krebskranke Kinder und Erwachsene. Auch 80 Unternehmen aus Wismar und der Region haben die Aktion unterstützt. Sie ist zum sechsten Mal durchgeführt worden.

OZ