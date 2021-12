Wismar: Tafel-Kunden bekommen etwas Besonderes zum Fest

Wismar

Weihnachten steht vor der Tür, das Fest soll auch für die Kunden der Wismarer Tafel ein schönes Fest mit kleinen Überraschungen werden. Deshalb sind die Lebensmittelkisten, mit denen regelmäßig etwa 3500 Frauen, Männer und Kinder versorgt werden, in diesen Tagen mit einigen Dingen gefüllt, die sonst nicht ausgegeben werden können. Möglich macht das eine Spendenaktion von zwei Unternehmerverbänden, die in einem Einkaufsmarkt Schokolade, Babynahrung und vieles mehr von den Kunden bekommen haben. 48 große Kisten sind zusammengekommen. „Außerdem haben wir eine heimliche Reserve angelegt, um den Menschen an den Feiertagen eine Freude machen zu können“, berichtet Tafel-Chef Detlef Lohne. Vor allem Kaffee ist für die meisten finanzschwachen Familien Luxus genauso wie Waschmittel. „Wir versuchen, jedem Kaffee anzubieten“, ergänzt Detlef Lohne. Den hat sich auch die Wismarer Rentnerin Elvira Lutz gewünscht, als sie der OSTSEE-ZEITUNG erzählte, dass ihr nach Abzug aller Fixkosten gerade einmal 299 Euro im Monat bleiben. Seit sehr vielen Jahren holt sie sich Lebensmittel bei der Tafel, um über die Runden zu kommen.

Viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz

Wie ihr geht es einigen Rentnern und Familien. 45 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass das Lager bei der Tafel immer wieder aufgefüllt wird. Jährlich sammeln sie mehr als 500 Tonnen Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs ein, lagern und verteilen sie. Des Weiteren werden mehrere soziale Einrichtungen der Stadt wie der Mittagstisch für Leib und See der Nikolaikirche unterstützt.

An den Feiertagen, auch zum Jahreswechsel, ist die Tafel nicht geöffnet – aber an den Tagen davor und dazwischen. Die OSTSEE-ZEITUNG Wismar unterstützt die Einrichtung mit ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Während der Adventszeit wird Geld gesammelt, das auch für die Räumlichkeiten und die Fahrzeuge benötigt wird und für lange haltbare Lebensmittel, die die Supermärkte nicht sehr oft abgeben. Ebenfalls gesammelt wird für den Sozialdienst katholischer Frauen, der Familien in Nordwestmecklenburg mit Familienhilfe unterstützt. Es gibt zwei Spendenkonto, auch im OZ-Servicecenter können Spenden während der Arbeitszeiten abgegeben werden. Wir bedanken uns bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, die bereits seit vielen Jahren die OZ-Weihnachtsaktion unterstützt. Sie gibt für die Wismar Tafel 500 Euro.

