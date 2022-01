Wismar: Tafel bekommt neues Kühlfahrzeug dank der OZ-Leser

Wismar

In der kommenden Woche soll es in Empfang genommen werden: das neue Kühlfahrzeug der Wismarer Tafel. Ganz neu ist es aber nicht. „Es ist ein gutes gebrauchtes Auto“, berichtet Tafel-Chef Detlef Lohne. Möglich gemacht haben die Anschaffung viele Leser der OSTSEE-ZEITUNG. Sie haben im vergangenen Dezember rund 23 000 Euro für den Verein gespendet – bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“.

Mit dieser tollen Summe hätte Detlef Lohne niemals gerechnet. Umso glücklicher sind sein Team und er, die dringend notwendige Anschaffung tätigen zu können. Etwa die Hälfte des Geldes wird für den Kauf des Kühlfahrzeuges verwendet, die andere Hälfte kommt aus dem Ersparten des Vereins. „Das restliche Geld der Weihnachtsaktion wollen wir für den Kauf von Lebensmitteln verwenden“, berichtet der 78-Jährige.

Verein muss viele Kosten bezahlen

Das alte Fahrzeug ist in die Jahre gekommen, deshalb standen etliche teure Reparatur an. Dank der Spendensumme müssen die nun nicht durchgeführt werden, stattdessen gibt es Ersatz. Mit dem Auto sammeln die freiwilligen Helfer Lebensmittelspenden von den Supermärkten ein und bringen sie zur Ausgabestelle in der Nähe des Westhafens. Ein Fahrzeug zu betanken, kostet etwa 600 Euro monatlich. Hinzu kommen jährliche Versicherungskosten pro Fahrzeug von etwa 1000 Euro.

Da der Verein weitere Kosten wie die Miete hat, ist er auf Spenden angewiesen. Die OZ hat ihm deshalb bereits im Dezember 2019 mit der Aktion „Helfen bringt Freude“ unter die Arme gegriffen. Auch damals ist das Geld für ein Kühlfahrzeug verwendet worden. Auf diesem klebt seither der Spruch: „Danke OZ. Danke an alle Spender.“ Dieser soll auch auf das neue Fahrzeug kommen. „Damit die Spender sehen, wie dankbar wir sind“, betont der Vereinsvorsitzende.

Großer Rückhalt bei den Wismarern

Neben den Geld- sind auch Sachspenden eingegangen. Außerdem will ein Ehepaar eine Familie, die auf die Tafel angewiesen ist, über eine längere Zeit unterstützen. Erste Geschenke sind bereits abgegeben worden. Die Wismarer Tafel versorgt 3500 Menschen, darunter sind viele Rentner und Familien. Detlef Lohne will in diesem Jahr seine ehrenamtliche Tätigkeit aufgeben. Grund ist sein Alter. Seit 2013 ist er der Vereinsvorsitzende. Die große Spendensumme zeige, dass sein Team einen großen Rückhalt in der Bevölkerung habe. „Das freut mich sehr.“

Vor wenigen Tagen hatte Detlef Lohne von einem Einbruch ins Vereinsgebäude berichtet. Der Täter hatte nichts erbeutet, weil es nichts zu holen gab, und hat sich nun gemeldet, weil er sich schämt. „Es tut ihm sehr leid“, berichtet Lohne.

Auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hat von der OZ-Weihnachtsaktion 2021 profitiert. Für das Team, das unter anderem Familienhilfe anbietet, sind 6108 Euro zusammengekommen. Damit endet „Helfen bringt Freude“ mit insgesamt 29 108 Euro. Die Tafel, der SkF und die OSTSEE-ZEITUNG sagen vielen Dank!

Von Kerstin Schröder