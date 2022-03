Wismar

Der Blick auf die Tanksäulen tut richtig weh. Zuletzt am späten Freitagabend vergangener Woche stand zumindest bei Benzin eine Eins vor dem Komma – auch wenn die drei Zahlen dahinter mit 98,9 im Vergleich zum Jahresbeginn wenig erfreulich waren. Seit Samstag ist erneut eine Zwei vor dem Komma; Preise für Diesel und Benzin klettern wieder in die Höhe. Wer kein Elektro-Auto hat, muss tief in die Tasche greifen.

Schwierige Zeiten für Wismarer Tafel

„Wir finanzieren uns nur durch Spenden. Deshalb ist es derzeit äußerst schwierig für uns“, gibt Detlef Lohne, Chef der Wismarer Tafel, zu. „Wir koordinieren unsere Fahrten so, dass wir die Spritpreise einigermaßen im Griff haben. Wir müssen uns deutlich einschränken.“ Zwar habe der Verein noch eine kleine Rücklage, „aber wenn die Spritpreise nicht sinken, dann müssen wir auf das Geld zurückgreifen“. Die Spitzen der Regierungskoalition aus SPD, Grüne und FDP haben zwar am Donnerstag ein Entlastungspaket angesichts der hohen Energie- und Kraftstoffpreise beschlossen – beispielsweise soll Benzin um 30 Cent und Diesel um 14 Cent pro Liter sinken – „aber ein Datum gibt es noch nicht“, bedauert Lohne.

Nicht nur die Kraftstoffpreise, sondern auch die derzeitige Situation in Discountern und Supermärkten erschwert die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer. Haltbare Lebensmittel werden durch Hamster- und Spendenkäufe mitunter zur Mangelware. „Wir bekommen deutlich weniger Ware“, führt Detlef Lohne aus. Tafelvereine helfen einander schon gegenseitig aus. „Alle stehen vor dem Problem. Wir unterstützen zum Beispiel die Wariner Kollegen und umgekehrt“, so Lohne. Denn: „Der Zulauf an Bedürftigen lässt nicht nach. Wir bedienen auch schon die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine.“ Von denen müssen aber auch etliche wieder weggeschickt werden, weil sie die fünf Euro für einen Familienkorb (voll mit Lebensmitteln) nicht bezahlen können. „Wir können die Lebensmittel nicht kostenlos abgeben, weil dann unsere dringend benötigten Einnahmen sinken“, so Detlef Lohne.

Tierpark: Spritkosten mehr als doppelt so hoch

Die hohen Spritpreise kommen auch dem Betreiberverein des Wismarer Tierparks teuer zu stehen. Auf dem 17 Hektar großen Gelände sind zwei Multicars und ein Radlader im Einsatz. Im Fahrzeugbestand ist zudem ein Verwaltungsauto. Ein weiterer kleiner Transporter wird elektrisch betrieben. Die Tierparkmitarbeiter legen die meisten Strecken auf dem Gelände mit dem Rad oder zu Fuß zurück. Fielen in der Vergangenheit etwa 400 Euro Spritkosten im Monat an, muss Verwaltungsmitarbeiterin Marina Welsch nun schon 900 Euro einbuchen. „Im Sommer könnte es noch teurer werden, wenn die Mähtechnik zum Einsatz kommt“, blickt sie voraus.

Auch Feuerwehreinsätze könnten teurer werden

Die steigenden Kraftstoffpreise werden nicht nur für Vereine ein ernsthaftes Problem. Neben Privatpersonen und Unternehmen sind auch Städte und Gemeinde unmittelbar betroffen, die künftig wohl für ihre Feuerwehren tiefer in die Tasche greifen müssen. „Es kommt natürlich auf die Anzahl der Einsätze an“, relativiert Neuklosters Wehrführer Lars Krasemann. „Ich schaue schon auf die Preise und betanke die Fahrzeuge, wenn es gerade günstiger ist“, erklärt er. Aber im Ernstfall und nach vielen Einsätzen müssten sie eben auch mal mit dem teuren Sprit gefüllt werden, um immer einsatzbereit zu bleiben. Die Neukloster Wehr hat insgesamt acht Fahrzeuge.

Von Jana Franke