Eine gute Nachricht für die bedürftigen Menschen in der Stadt und Umgebung. Die Wismarer Tafel kann dank der Hilfe des Unternehmers Robert Plath am kommenden Montag wieder öffnen. Nach zweiwöchiger Schließzeit können die Kunden in der Zeit von 12 bis 13 Uhr Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs in der Baracke am Holzdamm 4 abholen.

Abgeschlossener Selbstbedienungsbereich

Drei Mitarbeiter der Wismarer Treppenbaufirma Plath haben am Donnerstag die Ausgabestelle sicherer vor möglicher Ansteckung der Helfer mit dem Corona-Virus gemacht. Sie setzten Trennwände aus beschichteten Spanplatten und bauten eine Tür ein. So ist ein separater bis oben abgeschlossener Raum für die Kunden entstanden.

„Das ist der Selbstbedienungsbereich“, erklärt Detlef Lohne. „Hier werden wir Brot, Obst und Gemüse anbieten sowie ein Kühlregal mit Fleisch und Milchprodukten hinstellen. Wir werden die Waren dosieren, damit alle was abbekommen.“ Der Tafel-Chef ist dem Unternehmer dankbar. „Nun sind beide Seiten – unsere ehrenamtlichen Helfer und die Kunden – voreinander geschützt.“

Ausgabe an einem Fenster unterm Vordach

Diesem Zweck dient auch eine weitere Änderung. Ab Montag wird die eigentliche Lebensmittelausgabe nur noch an einem Fenster erfolgen. Ein Vordach wurde montiert. Es schützt die Menschen vor Wind und Regen, wenn sie die Waren aus den von den Helfern gepackten Kisten in ihren Taschen verstauen.

Vor 14 Tagen mussten die Kunden – mit Maske – noch durch den großen Ausgaberaum, um an der Theke ihre Kiste in Empfang zu nehmen. Plexiglasscheiben sind hier als Spuckschutz aufgehängt. Doch vor dem Gebäude sei die Situation völlig unübersichtlich gewesen.

Verein ist dankbar für Spenden der Wismarer

„Wir sind alle schon im Rentenalter, gehören also zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie“, sagt Detlef Lohne. Als die Infektionszahlen Anfang November stiegen, bekamen viele Helfer Angst. Deshalb wurde die Tafel geschlossen.

„ Robert Plath erfuhr von unseren Problemen, kam vorbei und ließ sich was einfallen, wie er uns helfen kann“, erzählt der 1. Vorsitzende des Tafel-Vereins. „Er sorgt nicht nur für den Umbau, sondern er unterstützt uns auch finanziell“, ergänzt Norbert Hagedorn, der 2. Vorsitzende. Viele Spenden würden derzeit auf dem Konto des Vereins eingehen. Dafür sei er sehr dankbar. „Hut ab“, sagt Lohne, „die Wismarer sind sehr großzügig.“

Tafel-Chef bedauert fehlende Unterstützung der Politik

Die Zwangspause nutzte der Verein auch, um einen Handlauf an der Seite des Gebäudes zu montieren. Dadurch will er die Wege der ankommenden und der bereits versorgten Kunden trennen. „Wir haben hier schon sehr beengte Bedingungen“, sagt Lohne. Er bedauert die fehlende Unterstützung durch die Politik. „Wir halten die Tafel für systemrelevant, sind aber in allem auf uns selbst gestellt.“

Rund 2000 Menschen auf die Unterstützung angewiesen

Nun sind die beiden Tafel-Chefs erst mal froh, dass sie wieder öffnen können. Schließlich haben sie schon reichlich Adventskalender und Weihnachtsmänner auf Lager. Unter den bedürftigen Menschen, die die Tafel regelmäßig versorgt, sind auch fast 200 Kinder.

An jedem Wochentag kommen laut Lohne etwa 30 bis 32 Familien. „Am Montag beginnen wir mit den angemeldeten Kunden der Woche eins“, informiert Norbert Hagedorn. Sie dürfen sich alle zwei Wochen Lebensmittel von der Tafel holen. Rund 2000 Menschen seien derzeit auf ihre Unterstützung angewiesen.

Tafel-Team hilft auch Vereinen mit Lebensmitteln

Nach der Ausgabe würden meist noch zehn bis zwanzig Menschen vorbeischauen, die nicht als Tafel-Kunden registriert sind, zum Beispiel Bewohner der Asylbewerberunterkunft Haffburg. „Sie hoffen, dass noch etwas übrig ist. Und das ist es immer“, sagt Detlef Lohne. Darüber hinaus unterstützt die Tafel auch den Mittagstisch für Leib und Seele in der Nikolaikirche, die Vereine To Hus und Kaso sowie das Frauenhaus.

Drei junge Helfer engagieren sich jetzt bei der Tafel

Auf bis zu 45 ehrenamtliche Helfer könne der Verein zählen. Erfreulich ist, so Lohne, dass neuerdings drei Jüngere sich engagieren. „Die beiden jungen Frauen und ein Mann wollten im Ausland ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Das geht wegen der Corona-Pandemie nicht. Deshalb machen sie sich nützlich und unterstützen die Tafel. Das freut uns sehr.“

Froh seien laut Detlef Lohne auch die Einkaufsmärkte, dass die Tafel wieder öffnet. Sie haben in den vergangenen zwei Wochen große Mengen Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum in den Müll geworfen.

Von Haike Werfel