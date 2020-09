Wismar: Tagesgäste sind wieder da

Wismar/Insel Poel

Seit Freitag dürfen wieder Tagestouristen aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. „Wenn sie nicht schon vorher da waren“, sagt so mancher Einheimische. Die Hansestadt ist gut besucht – wie sonst auch in diesem Corona-Sommer. „Rappelvoll“ sei ebenfalls die Insel Poel, meint Eckhard Radicke vom Poeler Tourismusservice. Doch die Tagestouristen bringen dem Ostseebad Einnahmen aus der Tageskurabgabe und den Parkgebühren.

Deck der Fahrgastschiffe sofort ausgebucht

„Wir haben es sofort gemerkt, dass Tagesgäste wieder da sind“, sagt Manuela Vogel von der Reederei Adler-Schiffe im Alten Hafen. Schon drei Stunden vor Abfahrt sind die Tickets für Plätze auf dem Deck ausverkauft. „Es wollen ja alle draußen sitzen! Durch die Corona-Abstandsregeln dürfen wir aber nicht so viele Plätze belegen. Da sind die vier Schiffe immer voll. Wir könnten viel mehr Geld verdienen“, bedauert die Mitarbeiterin.

Wonnemar hofft auf Gäste aus Schleswig-Holstein

Tagestouristen aus Schleswig-Holstein und dem Hamburger Raum werden jetzt wieder verstärkt ins Wonnemar nach Wismar kommen. Davon ist Marketing-Chefin Madlen Spiekermann überzeugt. „Es ist gut für Tourismus- und Freizeitanbieter, dass die Tagesgäste wieder kommen dürfen, wenn die Ferien auch in den letzten Bundesländern zu Ende gehen.“

Wismar ist immer voll – auch ohne Tagesgäste

„Ich sehe keinen Unterschied, ob Tagesgäste da sind oder nicht. Die Stadt ist immer voll“, sagt Peggy Richter vom Modegeschäft „Liberty“. „Auch umsatzmäßig haben wir uns gegenüber 2019 nicht verschlechtert“, erklärt die Filialleiterin.

Im Café Senf sind sich die Kellnerinnen ebenfalls einig. „Wir haben gut zu tun. Seit dem 1.6.“ Zu Pfingsten gab es weitere Corona-Lockerungen nach dem Shutdown. Reisen nach MV waren wieder erlaubt. „Es macht keinen Unterschied, wenn jetzt auch noch die Tagestouristen kommen dürfen“, meinen die Kellnerinnen. Eine grinst: „Wenn sie nicht schon da waren.“

Gut besuchte Außengastronomie am Wismarer Marktplatz. Quelle: Haike Werfel

Spontaner Tagesausflug in die Hansestadt

Von der westlichen Ostsee sind drei Düsseldorferinnen nach Wismar gekommen. Sie haben ihr Quartier in Timmendorfer Strand. „Von dort machen wir jeden Tag Ausflüge. Heute ist Wismar dran“, erzählen die drei Freundinnen. Dass ihre Tagestour jetzt erst offiziell erlaubt sei, wussten sie nicht. Sie waren schon in Lübeck und haben sich nun spontan für Wismar entschieden. „Mich interessiert das Welterbe“, sagt Ulla Makrigianni. Die Frauen sehen sich im St.-Marien-Forum, dem Grundriss des ehemaligen Kirchenschiffes, um. „Die Idee ist klasse. Der Platz hat wirklich was. Er ist ein Ort der Ruhe“, sind sich die Urlauberinnen einig.

Eheleute aus Delmenhorst bei Bremen machen Campingurlaub in Hohenkirchen. Sie haben sich die Fußgängerzone angeschaut und sind auf der Suche nach einem Mittagsimbiss. „Am liebsten Fischbrötchen“, sagen sie und machen sich vom Rudolf-Karstadt-Platz auf gen Hafen.

Touristen wollen Karstadts Stammhaus sehen

Im Karstadt-Kaufhaus sind etliche Touristen unterwegs. „Es kommen manchmal ganze Schübe“, berichtet Christina Balas. Die Einzelhandelskauffrau findet gut, dass nun wieder Tagesgäste erlaubt sind. „Wenn mehr Kunden kommen, hoffen wir, dass sie auch einkaufen. Das ist gut fürs Unternehmen.“ Viele Touristen wollen das Karstadt-Stammhaus sehen, das merke sie deutlich, erzählt die junge Frau. „Sie fragen nach dem Kontor, kommen bei einer Stadtführung herein oder lassen sich an der Gedenktafel fotografieren.

Volle Innenstadt: Wismar zieht trotz Corona so viele Touristen wie vorher an. Quelle: Haike Werfel

Drei ausgebuchte Stadtführungen

Am Freitag gab es drei Stadtführungen, informiert Sibylle Donath, Leiterin der Tourismuszentrale. „Alle drei sind ausgebucht. Sonst haben wir mindestens eine, an manchen Tagen auch zwei.“ Ob gleich Tagesgäste die Gelegenheit genutzt haben für einen Ausflug, sei schwer zu sagen. „Eigentlich bietet sich das Wochenende für Tagestouristen an. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.“

Auch ohne Tagesgäste sei die Saison bisher „im Großen und Ganzen zufriedenstellend“, schätzt Kirsten Pfeiffer, Inhaberin des Restaurants „Strandperle“ Am Schwarzen Busch auf der Insel Poel, ein. „Durch den Sicherheitsabstand haben wir zwar nicht so viele Tische, aber der August war super. Uns fehlen der April und Mai, da hatten wir Einbußen.“

Von Haike Werfel