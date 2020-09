Wismar: Taschendiebe erneut in Einkaufsmärkten erfolgreich

Wismar

Nachdem Taschendiebe bereits am 4. September in Gadebusch, Rehna und Wismar zugeschlagen hatten, waren sie am Montag, 7. September, wieder dort aktiv. In einem Gadebuscher Discounter stahlen sie das Portemonnaie einer 62-Jährigen. Zwar befand sich nur wenig Geld darin, dafür aber zahlreiche Dokumente bzw. Geldkarten.

In Rehna wurde einer 68-Jährigen die Geldbörse, die sie in einem Beutel an ihren Einkaufswagen angehängt hatte, gestohlen. Neben den üblichen Dokumenten befand sich darin eine größere Menge Bargeld, das die Seniorin für einen geplanten Auslandsaufenthalt bei sich hatte.

Auch in einem Wismarer Supermarkt nutzten die Täter die Gelegenheit und „erleichterten“ eine 87-Jährige um ihre Börse.

Die Polizei appelliert erneut:

Achten Sie auf ihre Wertgegenstände. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen, auch nicht nur für kurze Zeit.

