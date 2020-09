Wismar

Am Freitag, 4. September, wurde in der Region Wismar drei Taschendiebstähle angezeigt. In allen Fällen hatten die Betroffenen vom Diebstahl selbst nichts mitbemerkt.

Am Morgen kam eine 65-Jährige zur Polizei in Gadebusch. Sie erzählte, dass ihr am Vortag gegen 19.30 Uhr das Portemonnaie beim Einkaufen in einem Rehnaer Supermarkt gestohlen worden war. Die Geldbörse hatte sie in ihren Einkaufskorb gelegt, der sich wiederum im Einkaufwagen befand. Erst als die Frau an der Kasse stand, bemerkte sie den Diebstahl. Da in der Geldbörse auch die EC-Karte samt PIN befand, veranlasste die 65-Jährige die Sperrung der Karte. Allerdings zu spät. Der oder die Täter hatten schon zweimal Geld abgehoben.

Anzeige

Diebstähle auch in Wismar und Gadebusch

Zwei ähnliche Fälle ereigneten sich in Wismar und Gadebusch. In Wismar fiel eine 67-jährige Urlauberin Trickdieben in einem Discounter in der Lübschen Straße zum Opfer. Ihr Portemonnaie hatte die Niederländerin in einer geöffneten Handtasche mitgeführt.

Weitere OZ+ Artikel

Die 80-Jährige, die in einem Gadebuscher Supermarkt bestohlen wurde, erzählte, dass sie ihre Tasche an den Haken des Einkaufswagens angehängt hatte und alles nur einmal kurz außer Acht gelassen habe.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Von OZ