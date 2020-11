Wismar

Taschendiebe haben am Donnerstag in mindestens zwei Fällen in Wismar unbemerkt Portemonnaies gestohlen. Der Polizei zufolge wurde einer 65-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Wismarer Innenstadt durch unbekannte Täter der Geldbeutel aus einem mitgeführten Rucksack entwendet. Den Diebstahl bemerkte sie erst, als sie die Ware an der Kasse zahlen wollte.

Ähnlich ging es einer weiteren gleichaltrigen Frau, die im Kassenbereich eines Lebensmitteldiscounters in der Lübschen Straße das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche bemerkte.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät deshalb: Tragen Sie Geld, Papiere oder Geldkarten in verschlossenen Innentaschen immer möglichst dicht am Körper, verschließen und tragaen sie ihre Hand- oder Umhängetaschen auf der Körpervorderseite.

Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufskörbe oder-taschen abgelegt werden, zudem wird dringend davon abgeraten Handtaschen im Einkaufswagen zurückzulassen. Mehr Informationen zum Thema Diebstahl gibt es auf der Internetseite der Polizei.

Von OZ