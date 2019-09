Wismar

Dünne Kabel, dicke Kabel; schwarze, rote, grüne; Kabel für Lautsprecher und Hauptstromaggregate; selbstverlöschende Kabel und solche, die im Brandfall ihre Funktion behalten. In Wismars Gewerbegebiet Dammhusen werden seit wenigen Wochen Kabel aller Art geschnitten und portioniert. Zu den größten Kunden von Friesland Kabel zählen MV Werften mit den XXL-Kreuzfahrtschiffen.

Mit 50 neu gestartet

Die Geschichte von Friesland Kabel ist auch eine Erfolgsgeschichte von Geschäftsführer Klaus Moorlampen. „Ich bin mit 50 mit der Firma gestartet. Bei null. Kein Existenzgründerdarlehen, kleines Auto, zwei Mitarbeiter. Ich habe Türklinken geputzt“, sagt er elf Jahre später.

Der 61-Jährige hat den harten Schnitt gewagt. Nach der Lehre zum Holzkaufmann wechselte er später in die Elektronik- und Arzneimittelbranche, ehe er 20 Jahre bei einem Kabelgroßhändler als Vertriebler und Geschäftsführer für 200 Leute und viele Filialen zuständig war. Dann kündigte er für den Neustart.

Moorlampen schloss einen Werksvertrag mit dem finnischen Kabelproduzenten Helkama. Werften wie Lürssen und Raffinerien wie PCK Schwedt wurden zu seinen Kunden. „Es ist gut gelaufen. Ich habe als alleiniger Gesellschafter alle Gewinne wieder ins Unternehmen gesteckt“, sagt Moorlampen, dessen friesischer Name für Lampen im Moor steht.

Deutsche Nummer eins

Der gebürtige Kölner hat Geschäfte in Südamerika für Schiffskabel, in Russland für Landkabel und im asiatischen Raum für den Offshore-Bereich gemacht. Die deutsche Nummer eins bei Schiffskabeln steckt zum Beispiel in der AIDAvita, in Scandline-Fähren, Eisbrechern, Seenotrettungsbooten und Forschungsschiffen.

Zu den Kunden zählten auch die Nordic-Werften in Wismar und Warnemünde mit Kabellieferungen für die großen Offshore-Plattformen sowie die Stralsunder Werft.

Dann übernahm der malayische Genting-Konzern die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. „Ich habe gesagt, wenn ich langfristig den Auftrag für Schiffskabel bekomme, investiere ich vor Ort in ein Logistikzentrum“, sagt der Mann, der einen Faible für Mode hat.

So kam es. Im Gewerbegebiet Dammhusen sicherte sich Moorlampen eines der letzten Grundstücke. Im Dezember 2018 war Richtfest. Seit Juni wird produziert, parallel wird das Werk ausgebaut. Investiert wurden fünf Millionen Euro. Einschließlich Leiharbeiter sind 36 Leute beschäftigt. Moorlampen sucht Arbeitskräfte: Lagerarbeiter, Qualitätsmanager, Standortleiter. Auf 50 bis 60 Beschäftigte soll aufgestockt werden. Damit gibt es neben Norderstedt ( Schleswig-Holstein) einen zweiten Standort. Die Musik spielt aber vor allem in Wismar.

„Alles, nur keine Baumarktware“

In den Hallen lagern Schiffskabel für rund acht Millionen Euro. Die Ware kommt, wird geschnitten und portioniert für die Kreuzfahrtschiffe der Global Class. Rund 2000 verschiedene Kabel und Kabelquerschnitte kommen zum Einsatz. Einige sind für Lautsprecher in den Schiffskabinen, andere für das Bugstrahlruder, das Feuermeldesystem oder die Kapitänsbrücke. Die Ansprüche sind höchst unterschiedlich und reichen von selbstverlöschend bis schwer entflammbar und feuerfest. Moorlampen: „Alles, nur keine Baumarktware.“

Auf einem Kreuzliner würden etwa 4000 bis 8000 Kilometer Kabel verlegt, auf einer modernen Megayacht 600 bis 1000 Kilometer, auf einer Autofähre sind es rund 500 Kilometer.

Maritimes Zentrum der Faber-Gruppe

Friesland Kabel hat sich so gut entwickelt, dass mit der Klaus Faber AG ( Saarland) einer der größten europäischen Kabelgroßhändler inzwischen das Unternehmen übernommen hat. „ Wismar bleibt die Zentrale von Friesland Kabel und das maritime Zentrum der Faber-Gruppe“, so Moorlampen, der weiter sagt: „Ich bin jetzt Angestellter mit einem besonderen Status.“ Er könnte in Rente gehen, wolle aber noch einiges bewirken. „Es macht mir Spaß, ich hänge an dem Job, auch als Angestellter.“

Moorlampen ist ein Pendler zwischen den Welten. In Wismar hat er eine Ferienwohnung im Ohlerich-Speicher, in Singapur eine Wohnung und noch eine eigene Kabelfirma. Er schwärmt vom Schwedenfest mit Schwedenmahl in St. Georgen und unterhaltsamen Treffen mit Schweden im Brauhaus. „Ich bin gerne hier, ich erlebe hier einen Zusammenhalt, das ist eine tolle Sache.“

Friesland Kabel und die Klaus Faber AG Die Klaus Faber AG, einer der größten europäischen Kabelgroßhändler, hat Ende 2018 mit Friesland Kabel den deutschen Marktführer im Bereich der Schiffs- und Hafenkabelausstatter übernommen. Eine Umfirmierung von Friesland Kabel, nunmehr Teil der saarländischen Unternehmensgruppe, findet nicht statt. 2014 wurde die Klaus-Faber-Stiftung gegründet. Stiftungszweck ist die Sicherstellung der Unternehmensgruppe Faber mit dem Erhalt der Arbeitsplätze und zum anderen der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Vorhaben der angewandten Medizin. Friesland-Kabel-Geschäftsführer Klaus Moorlampen will, dass ein Teil der Gewinne nun auch Wismar zu Gute kommt. Mit Bürgermeister Thomas Beyer habe er bereits gesprochen.

Große Pläne für Wismar

Noch drei Jahre will Klaus Moorlampen den Übergang begleiten. Pläne für die Zukunft gibt es einige. So überlegt die Faber AG, dass Nachbargrundstück von Friesland Kabel im Gewerbegebiet Dammhusen zu kaufen. Denn das Unternehmen will weiter wachsen. So laufen Gespräche mit der MV Werften Fertigmodule GmbH für die Kabinenproduktion. Moorlampen: „Wir wollen mit unseren Produkten in die Kabelkonfektion gehen.“ Das heißt, dass der Grad der Vorfertigung mit Steckern für die einzelnen Kabinen deutlich erhöht werden soll. Beim neuen Werft-Hotel wurde bereits zusammengearbeitet.

Die deutsche Nummer eins bei der maritimen Kabelproduktion zähle mit der Klaus Faber AG zu den Topplayern im europäischen Kabel- und Leitungsmarkt. Klaus Moorlampen: „Ziel ist der Aufstieg unter die ersten drei.“ Und das mit Wismar.

