Wismar/Gadebusch

Trickbetrüger haben am Wochenende versucht, einem Rentner in Wismar um sein Erspartes zu bringen. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein aufmerksamer Taxifahrer dies aber verhindern. Er klärte den 75-Jährigen über den vermeintlichen Betrug auf – und informierte die Beamten.

Die Trickbetrüger hatte dem Rentner am Sonntagvormittag telefonisch über einen Gewinn in Höhe von 50 000 Euro informiert. Um diesen zu erhalten, sollte er zunächst Google-Pay-Karten kaufen und die dazugehörigen Codes übermitteln. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann vor einiger Zeit tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen und deshalb keinen Verdacht geschöpft.

Auf dem Weg zum Kauf der Google-Pay-Karten erzählte der Rentner dem ihm bekannten Taxifahrer von seinem Glück. Dieser witterte den Betrug. Ein finanzieller Schaden konnte so verhindert werden.

Weitere Fälle in Gadebusch

Wie die Polizei mitteilte, haben am Montag weitere Betrüger ihr Unwesen in Gadebusch ( Landkreis Nordwestmecklenburg) getrieben. Diese hatten sich als falsche Polizisten am Telefon ausgegeben. Eine 58-Jährige wurde am Nachmittag von einem vermeintlichen Mitarbeiter des „Polizeiamtes“ Gadebusch angerufen. Der Anrufer teilte mit, dass es nahe der Wohnanschrift der Frau zu einem Einbruch gekommen sei. Die Frau beendete das Telefonat daraufhin.

Kurz nach Mittag wurde zudem ein 75-Jähriger aus Gadebusch von einem sich als Polizisten ausgebenden Mann angerufen. Der Anrufer, der mit starkem Akzent sprach, gab an, den Rentner schützen zu wollen, weshalb er Auskünfte über sich im Haus befindliche Wertgegenstände und Bargeld benötigen würde. Der 75-Jährige beendete das Telefonat.

Aufklärung kann vor Betrug schützen

Laut Polizei versuchen die Telefonbetrüger mit vielfältigen Maschen ihre potentiellen Opfer zu täuschen, um so anderen Erspartes zu gelangen. Häufig werden ältere Bürger dafür ausgesucht. Ein unverzichtbares Mittel gegen diese Betrügereien ist nach Angaben der Beamten das gemeinsame Gespräch. Es wird darum gebeten, im Verwandten- und Bekanntenkreis über die Thematik aufzuklären.

Hinweise zu den unterschiedlichen Betrugsmaschen und Verhaltensweisen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Von OZ