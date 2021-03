Wismar

Nach knapp acht Wochen Baustelle erstrahlt die Tchibo-Filiale in der Krämerstraße in Wismar in neuem Glanz. Lange geplant war der Umbau, für den nun der letzte Lockdown genutzt wurde. Die Verkaufsfläche ist moderner gestaltet und die Außenfassade des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes verändert worden.

Der Eingang ist – wie es ursprünglich einmal war – wieder nach links gerückt. Über eine Stufe geht es an der Hausecke in die Filiale. Vor der Sanierung befand sich der Eingang rechts daneben, die Kunden konnten über eine Glastür barrierefrei in das Geschäft. Der Rückbau dieses Zugangs stößt bei einigen Kunden auf Kritik und Unverständnis.

Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen kommen dennoch ins Geschäft, betont Filialleiterin Yvonne Trabhardt. „Wir haben eine mobile Rampe, die wir jederzeit anlegen können“, erklärt sie. Ausgeschlossen werde niemand. Die Entscheidung, den Eingang zu verlegen, hat die Bezirksleitung getroffen. „Das Problem war, das beim ebenerdigen Eingang ständig Regenwasser in die Filiale gelaufen ist“, begründet Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke.

Das habe zunehmend Schäden am Fußboden verursacht. „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den ursprünglichen Zustand mit dem Eingang an der Seite wiederherzustellen“, so Liedtke. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, durfte es am jetzigen Zugang keine Veränderungen geben, „und die Regeln der Stadtverwaltung erlauben keine dauerhafte Rampe“, so der Pressesprecher.

Größere Verkaufsfläche

Mit der Renovierung hat sich die Verkaufsfläche von 50 auf 64 Quadratmeter vergrößert. Dadurch werde das Stöbern und Einkaufen noch bequemer, umschreibt Yvonne Trabhardt. „Nun haben auch zwei Muttis mit Kinderwagen Platz“, sagt sie lächelnd. Ebenso hat sich das Angebot an Snacks erweitert. Zwischen zehn Kuchenplatten können die Kunden nun wählen. Zudem setzt die Filialleiterin mehr auf Nachhaltigkeit. „Für To-go-Kaffees füllen wir gern mitgebrachte Mehrwegbecher“, nennt sie nur ein Beispiel.

Derzeit dürfen nur zwei Kunden zeitgleich die Filiale betreten. In Corona-Zeiten müssen sie sich auf einen Zettel eintragen, die schließlich abgeheftet und zehn Tage aufbewahrt werden. „Ich hoffe auf die Luca-App“, blickt Yvonne Trabhardt nach vorne. Anrufen müssen die Kunden vor ihrem Einkauf nicht, da Tchibo Kaffee verkauft und somit als Lebensmittelgeschäft gilt. Ein wenig Geduld brauchen sie aber schon an der Tür, wenn bereits zwei Kunden bedient werden.

Während der Sanierung war die Filiale komplett geschlossen. Mit Genehmigung der Stadt hatte es links neben dem Rathaus einen kleinen Kaffeeausschank gegeben, erklärt Yvonne Trabhardt. Ein Großteil der Mitarbeiter war während des Umbaus in Kurzarbeit und nutzte die Zeit für Schulungen.

Nun sind wieder alle sieben Kolleginnen im Einsatz – darunter eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Einem weiteren jungen Menschen will Yvonne Trabhardt im Sommer eine Chance geben. „Wir suchen einen zweiten Auszubildenden, der im August starten kann“, erklärt sie. Bewerbungen können entweder direkt vor Ort abgegeben werden oder über www.tchibo.de erfolgen.

Von Jana Franke