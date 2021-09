Wismar

Teddybären sind süß, kuschelig und die Lieblinge vieler Kinder. Deswegen sind sie in fast jedem Kinderzimmer zuhause. In Wismar fahren sie nun auch mit der Polizei mit. Die Aufgabe der Kuscheltiere ist es, Kinder, die etwas Schlimmes erlebt haben, zu trösten. Zum Beispiel wenn sie gerade einen Autounfall hatten oder bei einer heftigen Auseinandersetzung ihrer Eltern dabei gewesen sind. Dann bekommen die Kleinen von den Polizisten einen Teddy überreicht, damit sie jemanden haben, den sie festhalten und mit dem sie sich ablenken können. 20 solcher Kuscheltiere hat die Polizeiinspektion Wismar von der Deutschen Teddy Stiftung erhalten. Der erste ist jetzt verschenkt worden – an einen zweijährigen Jungen aus Wismar. Er hat einen unaufmerksamen Moment seiner Mutter genutzt, um auszubüxen. Schnell konnte der kleine Butscher von der Polizei gefunden werden und hat während des Wartens auf seine Mama einen Teddy bekommen. Da die Plüschtiere auf Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch aufgeteilt werden, braucht die Polizei schnell Nachschub und hofft deshalb auf weitere Teddyspender.

Von Kerstin Schröder