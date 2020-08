Wismar: Telefonbetrüger scheiterten an Seniorinnen

Unbekannte haben bei einer 79-Jährigen und ihrer Schwester angerufen und versucht, an Geld zu kommen. Die Betrüger gaben sich als Staatsanwälte aus Hamburg aus. Doch die Seniorin fiel nicht darauf herein – die 79-Jährige rief die Wismarer Polizei.

Eine ältere Dame am Telefon. Immer wieder versuchen Betrüger, ihren Opfern am Telefon Lügengeschichten zu erzählen und so an Geld zu kommen. Quelle: Thomas Mandt