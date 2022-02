Wismar: Testspiel des FC Anker vor Punktspielauftakt

Wismar

Eine Woche vor dem Punktspielauftakt am Sonnabend um 14 Uhr gegen Aufsteiger FSV Bentwisch testete der FC Anker Wismar gegen den Tabellenzweiten der Flens-Oberliga Süd, den SV Eichede. Das Team aus dem Kreis Stormarn spielte von 2013 bis 2016 in der Regionalliga Nord und qualifizierte sich in der Saison 2017/18 für die erste DFB-Pokalrunde.

Nach anfänglich ausgeglichenem Spiel dominierten die Gäste und führten schnell 3:0. In dieser Phase fand die Anker-Elf überhaupt nicht ins Spiel. Erst Jan Muhlack konnte nach Flanke von Marcel Ottenbreit auf 1:3 verkürzen.

In der Halbzeitpause fand Anker-Trainer Mathias Fink sehr deutliche Worte und wechselte gleich fünfmal aus. Das machte sich zumindest bei der Erarbeitung von Chancen bezahlt, etwas Zählbares gelang aber nicht. Paul Raffel (3-mal) und Leon Nevermann ließen gute Chancen liegen. „Hätten wir die Möglichkeiten nach einer Stunde Spielzeit genutzt, hätten wir zumindest ein Remis erreicht“, glaubt Wismars sportlicher Leiter Danny Pommerenke. In der Schlussviertelstunde kam Eichede wieder zurück ins Spiel, ließ aber Möglichkeiten ungenutzt, sodass es beim verdienten 3:1-Sieg der Gäste blieb.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In der ersten Hälfte waren wir erschreckend schwach. Dafür wurden wir hart bestraft. Nach der Pause haben wir ein deutlich besseres Gesicht gezeigt, auch wenn wir uns nicht belohnt haben. Es war trotzdem ein guter Test mit wichtigen Erkenntnissen. Ein Dämpfer zur rechten Zeit kann manchmal auch nützlich sein“, so Matthias Fink.

Von Bernhard Knothe