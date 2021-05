Wismar: Testzentrum in Altwismarstraße über Pfingsten geöffnet

Wismar

Um dem größeren Testbedarf aufgrund der aktuell wieder startenden Gastronomie in der Hansestadt Wismar gerecht zu werden, bietet das Testzentrum „Wismar City“ in der Altwismarstraße 7-17 an den Pfingstfeiertagen folgende Öffnungszeiten an: Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils 10 bis 15 Uhr. Mit dem 24 Stunden gültigem Dokument ist gewährleistet, dass dem Gaststätten- und Kneipenbesuch nichts im Wege steht.

Termine können wie gewohnt online über www.johanniter.de/mv-testen oder telefonisch unter 0385 / 202 273 90 reserviert werden. Tests ohne Termin sind ebenfalls möglich. Interessierte müssten aber mögliche Wartezeiten einplanen.

Ab dem 1. Juni integrieren die Johanniter den Standort in der Hochschule ins Testzentrum Wismar-City. An der Hochschule werden danach keine Abstriche mehr genommen. Dafür erhöht sich das Personal in der Altwismarstraße sowie die Anzahl der Testkabinen.

Gute Zusammenarbeit

„Wir freuen uns, dass die sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe und den Maltesern einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie geleistet hat“, sagt Antje Bernier, Koordinatorin des Corona-Krisenstabs der Hochschule Wismar.

Alle Termine, die vorab für die Zeit nach dem 29. Mai gebucht wurden, gelten für den neuen Standort, alle betreffenden Personen wurden bereits telefonisch informiert. „Wir bedanken uns bei der Hochschule Wismar und allen Beteiligten ausdrücklich für die viele Unterstützung“, so Dominic Fricke, Mitglied des Regionalvorstandes MV-West der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

„Mit der Zusammenlegung der beiden Standorte planen die Johanniter ihre Testkapazitäten von bislang fünf Tests in fünf Minuten auf zwölf Tests in fünf Minuten auszubauen, um den Tourismus und die öffnende Gastronomie der Region unterstützen zu können“, ergänzt Fricke.

Von OZ