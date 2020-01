Wismar: Tierärztin erklärt Kindern richtigen Umgang mit Haustieren

Wismar

Große Knopfaugen, leises Schnurren und quicklebendiges Umhertollen faszinieren Menschen jeden Alters so sehr, dass sie gern ein eigenes Haustier haben möchten. Und einige wenige werden gar mit einem Tier als Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag überrascht. Aber wie geht man richtig mit Haustieren um?

Tierärztin Dr. Christina Gresky kümmert sich mit ihrem Team der Tierärztlichen Klinik in Schwerin um kranke Tiere. Quelle: privat

Dr. Christina Gresky kümmert sich mit ihrem Team der Tierärztlichen Klinik in Schwerin nicht nur um erkrankte Tiere – von kleinen Vögeln über exotische Reptilien und Kleintiere wie Katzen oder Hunde bis zu großen Pferden – sie bietet auch Beratungen an. Nun können die Wismarer Kinder-Uni-Studierenden den richtigen Umgang mit Haustieren lernen, indem ihnen von der Tierärztin erklärt wird, welche Ansprüche und Bedürfnisse Haustiere haben. Am Freitag, dem 31. Januar, ist sie auf dem Campus zu Gast, um zwei Vorlesungen zu halten – um 15 Uhr und 16:30 Uhr im Hörsaal 101. Die erste Kinder-Uni-Vorlesung des Jahres trägt den Titel „Warum fängt Tierschutz schon zu Hause an?“ und ist gedacht für acht- bis zwölfjährige Mädchen und Jungen.

Wie die Tierärztin berichtet, sollten eine art- und verhaltensgerechte Haltung, wie zum Beispiel geeignetes Futter und genügend Bewegungsmöglichkeiten, immer gewährleistet sein. An verschiedenen Beispielen erklärt die Mutter von zwei Söhnen (8 und 11), warum das Wohl eines Tieres immer in der Hand des Halters liegt. „Gerade die jüngsten Tierliebhaber können noch nicht einschätzen, ob sie auch langfristig dazu bereit sind, die Verantwortung für ein Haustier zu übernehmen und benötigen entsprechende Unterstützung“, erklärt Dr. Christina Gresky. Deshalb ist es ihr Ziel, die 8- bis 12-Jährigen und damit auch deren Eltern für die Achtung und den Schutz von Tieren zu sensibilisieren.

Christina Gresky studierte von 1996 bis 2001 Veterinärmedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und erhielt im Dezember 2001 ihre Approbation. Im Mai 2004 erlangte sie den Doktorgrad und nahm im selben Jahr ihre Tätigkeit in einer Kleintierpraxis und einem Tierheim bei Hamburg auf. Seit Februar 2005 ist sie mit zwei Unterbrechungen wegen Mutterschaft in der Schweriner Tierklinik tätig. Außerdem engagiert sie sich seit März 2017 als Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Veterinärdermatologie.

Interessierte können sich direkt über das Formular auf der Website der Kinder-Uni Wismar (www.hs-wismar.de/kinderuni), per E-Mail: kinder-uni@hs-wismar.de, telefonisch bei Silke Schröder (038 41 / 75 37 209) oder direkt vor der Vorlesung anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eltern, Verwandte und Freunde können die Vorlesung im Hörsaal 201 mittels Videoübertragung verfolgen.

