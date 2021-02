Wismar

Dieses Jahr steht im Wismarer Tierpark ein Abschied bevor: Ein Wisent-Bulle verlässt die Herde. Er soll in Rumänien ausgewildert und künftig in den Karpaten zu Hause sein. Dort werden die einst nahezu ausgerotteten Wildrinder wieder angesiedelt. Möglich macht das die Naturschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature). Die hat 2013 das Wisent-Projekt in Transsilvanien gestartet und schon mehrere Tiere aus Deutschland dorthin gebracht. Nun kommt ein weiterer Wisent aus Wismar dazu – „Wincent“.

„Unsere Tiere haben eine gute Blutlinie, das ist für die Zucht wichtig“, erklärt Tierpark-Chef Michael Werner. Der Bulle wird für das Auswilderungsprojekt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch weil in der Wismarer Herde bislang nur Jungs geboren wurden. Die Jüngsten heißen Will und Winnetou. „Männchen sind leider nicht so gefragt wie Weibchen und deshalb schwerer zu vermitteln“, erklärt Michael Werner. Umso glücklicher ist er, dass es jetzt ein anderer Bulle in die Freiheit schafft.

Die Kosten für den Transport und die Betäubung übernimmt der WWF. Wie die Naturschutzorganisation informiert, sind Wisente früher über ganz Europa verbreitet gewesen. Ihre Hörner hätten schon die Helme der Germanen geschmückt. Mit der Abholzung der europäischen Wälder ist ihr Bestand dann geschrumpft.

Im 11. Jahrhundert ist ein letztes Exemplar in England gesehen worden. 200 Jahre später sind die Paarhufer in Frankreich ausgestorben. Weiter östlich haben sie sich länger halten: 1755 hat ein Wilderer den letzten frei lebenden Bison in Ostpreußen erlegt. Die übrig gebliebenen Wiederkäuer im polnischen Bialowieza-Urwald und im Kaukasus sind nach dem ersten Weltkrieg von der hungrigen Bevölkerung gegessen worden.

Zentrale Zuchtbücher

Bei der Zusammenstellung der Herden stützt sich die WWF auf zentral geführte Zuchtbücher. Dadurch lässt sich die Familienplanung gezielt betreiben, um die zukünftigen Wisentherden mit einem möglichst breiten Genpool auszustatten.

Alle Namen der im Tierpark Wismar geborenen Wisente müssen laut internationalem Zuchtbuch mit „Wi“ anfangen. Geführt wird das Buch von den polnischen Kollegen aus Białowieza. Im dortigen Nationalpark sind die bekanntesten und ältesten frei lebenden Populationen zu Hause. „Jede Geburt und jeder Todesfall werden dorthin gemeldet“, berichtet Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch. In Białowieza wird auch geprüft, wohin die Tiere vermittelt werden können, um eine genetische Vielfalt zu erhalten und Inzucht zu vermeiden. Auch die beiden kleinen Wisent-Bullen werden von dort im entsprechenden Alter an andere Einrichtungen vermittelt.

1000 Kilo schwer

Bevor es ganz in die Freiheit geht, kommt „Wincent“ zunächst ins 25 Hektar große Wisent-Gehege Donausmoos. In Wismar ist „Wincent“ Teil einer sechsköpfigen Herde und der kleinere von zwei Bullen. Hinzu kommen zwei Kühe und zwei Jungs. Große Bullen können bis zu 1000 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Kühe sind kleiner und leichter, geben aber in den Herden den Ton an. Die Männchen sondern sich mit etwa drei Jahren von der Gruppe ab und gehen eigene Wege. Lediglich zur Paarungszeit im Spätsommer lassen sie sich wieder blicken und die Stärksten versammeln dann einen Harem von bis zu acht Kühen um sich.

Von Kerstin Schröder