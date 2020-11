Wismar

Die Präriehunde gehören zu den Besucherlieblingen im Wismarer Tierpark. Dort fühlen sich die kleinen Nagetiere auch ziemlich wohl: In den vergangenen Jahren haben sie sich immer weiter auf dem Areal ausgebreitet, Babys bekommen und fleißig Tunnel gegraben – auch zum Ausbüxen. So sind sie hin und wieder mal in der Stadt gesehen worden. Deshalb ist der Bestand der Erdhörnchen jetzt deutlich verkleinert worden. Etwa 60 Tiere haben die Mitarbeiter eingefangen und an andere deutsche Parks und Zoos verschenkt.

Bis nach Baden-Württemberg

„Die Freude war überall groß, die kleinen Nager sind sehr begehrt“, berichtet Tierpark-Mitarbeiterin Marina Welsch. In sechs Einrichtungen seien die Präriehunde gekommen – unter anderen nach Greifswald und Bützow. Das am weitesten entfernte neue Zuhause liegt in Baden-Württemberg.

Freiwillig haben die Erdhörnchen ihre geliebten Wismarer Höhlen allerdings nicht verlassen. Mehrere Einfangversuche der Parkmitarbeiter schlugen fehl. „Wir haben es mit Netzen versucht, mit Keschern und haben Fressen in Fallen gelegt – nichts hat geklappt“, erzählt Marina Welsch. Dann hat Tierparkchef Michael Werner eine andere Idee gehabt – eine mit Wasser. Das ist in einige Höhlen gekippt worden und hat die Erdhörnchen herausgetrieben, wo sie dann eingefangen wurden.

Vernünftige Größe

„Es ist kein komplexes Höhlensystem, jede Familie hat ihre eigenen Tunnel“, erklärt die Expertin. Nun sei der Bestand auf eine vernünftige Größe geschrumpft: Zwischen 30 und 50 Präriehunde sind noch immer in Wismar zu Hause und buddeln Löcher. Wo sie jetzt leer sind, unter anderem im Alpaka-Gehege, werden sie zugeschüttet und bepflanzt.

Nach dem Trocknen und dem Verdauen des Einfangens sind die Tiere dann weggebracht worden.

Da mit dem neuen Corona-Lockdown im November auch die Touristen wegbleiben, hat der Wismarer Tierpark jetzt nur noch an den Wochenenden und Feiertagen geöffnet – jeweils von 10 bis 16 Uhr. „Wir hatten es ein paar Tage ausprobiert, aber nur für die Einheimischen in der Woche zu öffnen, lohnt sich bei kaltem, regnerischen Wetter nicht“, erklärt Marina Welsch. Trotzdem sei es ein gutes Jahr für den Tierpark gewesen – viele Besucher seien gekommen, auch weil viele andere Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. „Im ersten Lockdown mussten wir auch schließen und hatten enorme finanzielle Verluste, doch danach ist es richtig gut gelaufen“, freut sich die Wismarerin.

Von Kerstin Schröder