Wismar

Ein toter Hund in einem Müllsack hatte Mitte März in Wismar für Aufregung gesorgt. Nachdem eine Spaziergängerin den schrecklichen Fund am Ufer des Mühlenteichs gemacht hatte, waren Tierschützer in Sorge, ob die große Bulldogge vielleicht lebendig ertränkt worden ist.

Eine Obduktion durch das Veterinäramt wurde in Auftrag gegeben. Nun steht das Ergebnis fest: Der Hunde ist bereits tot gewesen, als er in einen blauen Müllsack gesteckt und anschließend in den Teich geworfen wurde.

Hinweise zum Besitzer

„Der Hund ist eines natürlichen Todes gestorben. Es gibt keine Anzeichen für einen Todeskampf oder ein Ertrinken des Tieres“, berichtet Meike Gutzmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Wismar und Umgebung. Sie war von der Spaziergängerin informiert worden, hatte den Müllsack dann aus dem Wasser gezogen und das Veterinäramt des Landkreises informiert.

Das will nun den Halter ermitteln – viele Hinweise auf den möglichen Besitzer sind nach der Veröffentlichung des Vorfalls eingegangen. Eine derartige Entsorgung von toten Tieren ist nicht erlaubt.

Die Tierschützer waren nach dem Fund geschockt, es war ihr erster dieser Art. Damals waren sie sich sicher, dass jemand, der sein Tier liebt oder geliebt hat, es nicht auf solche Weise entsorgen würde – auch nicht tot.

Von ks