Wismar

Gibt es für die Ratsapotheke doch noch ein Happy End? Am vergangenen Sonnabend schließt Ingrid Franck die Türen mit dem Wissen, dass es für immer sein wird. Die Inhaberin möchte nach 38 Berufsjahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Damit endet nach fast 600 Jahren eine Ära an diesem Standort.

Ein Nachfolger für die traditionsreiche Apotheke steht zwar bereit. Er kann sie aber nicht übernehmen, weil die Mietkonditionen einen wirtschaftlichen Betrieb nicht zuließen.

Anzeige

„Die Vermieter sind wohl aufgerüttelt worden“

Am Dienstag nun die Information: Ingrid Franck braucht ihre Apotheke, für die der Mietvertrag am 31. März endet, nicht auszuräumen. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die 62-jährige Wismarerin! „Die Berichterstattung hat offenbar Bewegung in die Sache gebracht. Die Vermieter sind wohl aufgerüttelt und ihnen ist klar geworden, welche Adresse sie in der Hausverwaltung haben“, erzählt Ingrid Franck.

Noch-Inhaberin Ingrid Franck ist erleichtert: Der Vermieter hat eingelenkt. Quelle: Haike Werfel

Sie selbst habe zwar in Briefen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder auf die historische Bedeutung der Immobilie aufmerksam gemacht. „Aber da bin ich ja völlig auf Granit gestoßen.“

Erneut Verhandlungen mit potenziellem Nachfolger

Was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Vermieter, eine Fondsgesellschaft, hat die Verhandlung mit dem potenziellen Interessenten noch einmal aufgenommen. „Es ist ein sehr engagierter Anwärter aus Schwerin“, teilt die studierte Pharmazeutin mit. Er habe sie am Dienstagmorgen angerufen und gesagt: „Stellen Sie sich vor, ich halte jetzt den Mietvertrag in den Händen, den ich wirklich unterschreiben kann.“

Hohe Miete für die Apotheke ist der Knackpunkt

Mit den ersten beiden Fassungen hätte er die Ratsapotheke nicht wirtschaftlich betreiben können. Drei Jahre hätte man ihn leben lassen, so der Eindruck der Noch-Inhaberin, dann hätte der Vermieter die Miethöhe bestimmt. Jetzt habe er endlich eingelenkt. „Mein Nachfolger zahlt sogar weit weniger Miete als ich“, freut sie sich für ihn.

Die Miete sei vor allem der Knackpunkt bei der Suche nach einem Nachfolger gewesen. Zwei Jahre lang hat sich Ingrid Franck bemüht, einen zu finden. „Es scheiterte immer an den hohen Mietforderungen“, erklärt sie und verrät, dass sie 6500 Euro im Monat an Kaltmiete aufbringen musste.

Ingrid Franck öffnet Ratsapotheke wieder am 1. März

Bis der Schweriner die Ratsapotheke übernehmen kann, wird noch einige Zeit vergehen. Denn er benötigt dafür eine Betriebserlaubnis, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) als Aufsichtsbehörde der Apotheker erteilt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ingrid Franck wird deshalb als Noch-Inhaberin am 1. März die Ratsapotheke wieder öffnen. „Ich habe ja eine ruhende Apothekenbetriebserlaubnis bis zum 31. März. Mein Nachfolger fängt dann zunächst als Angestellter bei mir an. Danach wechseln wir die Seiten und ich mache als seine Angestellte noch die Überleitung“, schildert sie, wie sie sich das weitere Vorgehen gemeinsam überlegt haben. Auch der junge Mann aus ihrem verabschiedeten Team, ein pharmazeutisch-technischer Angestellter, der bislang noch keinen neuen Job gefunden hat, möchte wieder miteinsteigen sowie wahrscheinlich eine weitere Mitarbeiterin.

Große Resonanz auf Berichterstattung

Die Nachricht von der Schließung der Ratsapotheke hatte eine große Betroffenheit und auch Empörung bei vielen Wismarern und in den sozialen Medien hervorgerufen.

Am vergangenen Freitag titelte die OZ: „Wismars älteste Apotheke schließt: Nach 600 Jahren endet eine Ära“. „Die Resonanz war unglaublich! Die Bevölkerung hat großen Anteil genommen und es wurde vielfach recht emotional“, berichtet Ingrid Franck gerührt. Nun sieht es ganz danach aus, dass Wismar weiterhin mit der Ratsapotheke auch eine der ältesten Apotheken Deutschlands behalten wird.

Ratsapotheke wird erstmals um 1580 so genannt

Denn nach Recherchen des früheren Wismarer Stadtchronisten Detlef Schmidt wird „1279 ... ein Apotheker Arnold in der Krämerstraße erwähnt, der dort offensichtlich die städtische Apotheke betrieb, die um die Mitte des 15. Jahrhunderts an den heutigen Standort der Ratsapotheke verlegt wurde“. Nach Angaben des Wismarer Stadtarchivars Friedrich Techen (1859-1936) wurde die städtische Apotheke um 1580 erstmals als Ratsapotheke bezeichnet.

Von Haike Werfel