Wismar

Es war Liebe auf den ersten Blick. „Christel“ heißt die Gute. Vor zwei Jahren wurde Michael Baganz auf sie aufmerksam. Immer wieder warf der heute 62-Jährige ihr einen Blick zu. Sie wird in diesem Jahr 85 Jahre alt und ist ein wenig gebrechlich.

Der Altersunterschied macht Michael Baganz nichts aus. Von Gebrechlichkeit kann bei ihm keine Rede sein. Ansonsten würde er sich nicht des Großprojekts annehmen: das Schiff auf Vordermann bringen.

„Christel“ soll wieder ganz die Alte werden. Der sprichwörtliche Lack ist bei ihr ab, aber das soll sich ändern. Bis die Kojen – insgesamt gibt es sechs – bezogen werden können, ist allerdings noch viel Willenskraft, Geduld und Spucke, wie es Michael Baganz scherzhaft nennt, gefragt. Das Schiff soll in spätestens drei Jahren wieder stolz über Gewässer schippern. Das Ziel von ihm und seiner „Christel“ wird dann der Süden sein. „Mal schauen, wohin mich der Wind trägt“, sagt er. „Ich möchte mit ihr noch ein wenig von der Welt sehen.“

Vier Jahre ohne Nutzung

Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Vier Jahre lang lag das Schiff vernachlässigt im Alten Hafen in Wismar. Das ist „Christel“ deutlich anzusehen. Die Farbe ist verblasst und abgeblättert, einer der beiden Schiffsbäume gerissen, einige Bohlen morsch, unter Deck riecht es muffig und es ist dort alles andere als gemütlich. Kondenswasser tropft von der Decke, der Motor läuft nicht und es lässt sich nur erahnen, wie erst der unter Wasser liegende Schiffsrumpf aussehen muss. Nichts, das sich nicht beheben lässt, meint Michael Baganz und schaut zuversichtlich in die Zukunft.

Im Januar hat er das 18,50 Meter lange, fünf Meter breite und 17 Tonnen schwere Gefährt gekauft. 6000 Euro hat er dafür in die Hand genommen. Für viel Geld hat er es gegen Havarie, Wrackbeseitigung und Bergung versichert. Etwa 20 000 Euro muss er nun noch in die Sanierung investieren, schätzt er.

Jede Menge Gerümpel – zum Teil verschimmelt

Zunächst räumte er das Schiff leer. Jede Menge Gerümpel kam zusammen – zum Teil komplett verschimmelt. 18 Kanister Wasser, das sich am Boden sammelte, schleppte er raus. Ein befürchtetes Leck bestätigte sich nicht. „Es war alles Kondenswasser, weil vier Jahr nicht gelüftet wurde“, erklärt er.

Das 105 Quadratmeter große Segeltuch ist noch zu verwenden – glücklicherweise. Das hat er zum Austrocknen erst einmal in einer Lagerhalle verstaut. „Ein neues Segel würde mich um die 10 000 bis 15 000 Euro kosten“, sagt der Fachmann aus dem niedersächsischen Langendorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Seit mehreren Jahren engagiert sich der 62-Jährige, der beim Kampfmittelräumdienst tätig war, im Wismarer „Atalanta“-Verein unter anderem als Maschinist auf dem Lotsenschoner. Durch die Besuche in Wismar ist er auch auf seine „Christel“ aufmerksam geworden. „Ich habe sie nicht blauäugig gekauft“, betont er. „Ich möchte sie erhalten. Es ist das letzte Schiff aus der Baureihe.“

Erste Reise geht nach Barth

Seinen Platz gefunden hat das Schiff – 1936 auf einer schlesischen Werft gebaut – erst einmal an der Wasserwander-Anlegestelle am Hafenamt. Die erste Auflage, die Michael Baganz mit dem Kauf bekommen hat, war, das Schiff aus dem Alten Hafen zu entfernen. Zu groß sei die Gefahr aus Sicht des Hafenamts gewesen, dass sie dort leckschlägt. Am jetzigen Platz liegt „Christel“ geschützter. Sollte es aus irgendwelchen Gründen doch zu einem Leck kommen, wird er über eine Alarmanlage informiert. „Vier Telefonnummern sind hinterlegt“, erklärt er. Nicht nur er wird angeklingelt, sondern auch Freunde und Bekannte in Wismar und Bad Kleinen, die dann schnell zur Stelle sind.

Baganz’ ganzer Stolz unter Deck ist der Mercedes Benz-Schiffsmotor. Bis zum 23. April muss er laufen. „Priorität haben jetzt erst einmal der Motor und die Elektrik“, sagt er. Die neue Salzwasserpumpe ist bereits bestellt. Läuft der Motor, verlässt „Christel“ erst einmal den Wismarer Hafen. Dann geht es Richtung Barther Werft. Dort wird sie 14 Tage unter die Lupe genommen – auch eine Auflage des Hafenamts, die der neue Besitzer erfüllen muss. „Der Rumpf ist voller Muscheln“, nennt er nur ein Beispiel. Die müssen fachmännisch entfernt werden.

Danach möchte Michael Baganz mit „Christel“, die bis 1974 als Fischerboot diente, nach Wismar zurückkehren. Viele Bekannte und Freunde haben sich angeboten, mit ihm gemeinsam das Schiff aufzuarbeiten. „Ist das Schiff innen und außen abgeschliffen, brauche ich auf jeden Fall viel Farbe“, sagt er lachend. Eingebaut werden müssen auch noch Fäkal- und Schmutzwassertanks für die Toilette und für die Dusche. „Ich habe mir einen Plan gemacht, den ich nach und nach abarbeitete. Ich glaube, ansonsten verzweifelt man“, meint er.

Gastrolle in Vorabendserie

Ist alles geschafft, gehört die erste Reise ihm. Dienen soll „Christel“ ausschließlich dem Privatgebrauch. Gewerbliche Fahrten wird es damit nicht geben. „Aber ich möchte Kindern mit Behinderungen kostenfreie Touren anbieten, ähnlich wie es mit der ,Atalanta’ gemacht wird“, verrät Baganz. Und vielleicht wird ja auch das Team von „Soko Wismar“ wieder auf „Christel“ aufmerksam. Denn in der Vorabendserie hatte sie bereits zwei Gastrollen – einmal gewährte sie einem Verbrecher und einmal einer Leiche ein Versteck.

Von Jana Franke